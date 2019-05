Württembergisches Kammerorchester Heilbronn

Die Konzeption einer neuen Saison ist ein vielschichtiger, spannender und von vielen Faktoren beeinflusster Prozess. Der Leitgedanke der Saison 2019/20 lautet »Spurensuche Beethoven«.

Das Württembergische Kammerorchester Heilbronn (WKO) versteht sich als internationale Klangmanufaktur, in der leidenschaftlich und inspiriert an einem unverwechselbaren Kammerorchesterklang gearbeitet wird. Es verbindet das gelebte Ideal kammermusikalischen Musizierens mit der exquisiten Handwerkskunst eines jeden Orchestermusikers zu künstlerischen Werkinterpretationen, die Maßstäbe setzen. Die klangliche Vielfalt reicht von klassischem Repertoire bis zu Werken des 21. Jahrhunderts. Chefdirigent Case Scaglione und die Musiker erschaffen in jedem Konzert eine ganz besondere, emotionale Klangkultur.

Heilbronner Konzerte & Ulmer Konzerte

In der Saison 2019/20 veranstaltet das Württembergische Kammerorchester Heilbronn wieder seine Heilbronner und Ulmer Abonnementreihen – mit zehn Heilbronner Konzerten und fünf Ulmer Konzerten. Chefdirigent Case Scaglione wird davon in Heilbronn fünf plus das Neujahrskonzert und in Ulm drei Konzerte leiten. Gemeinsam mit dem Publikum und renommierten Solisten wird des WKO auf die „Spurensuche Beethoven“ gehen.

So gehört der Saisonauftakt Richard Strauss‘ „Metamorphosen“, einer Studie für 23 Solostreicher, in welcher der große Wiener Klassiker Beethoven zitiert wird: Ein perfekter Auftakt für eine Kammerorchester-Saison! Über Beethoven-Meisterwerke wie die 2. und 7. Sinfonie, zwei Konzert-Ouvertüren, dem Konzert für Violine und Orchester im 6. Heilbronner Konzert oder dem Streichquartett op. 95 in der Streichorchesterfassung von Gustav Mahler weitet sich die Suche auch in die Zeit vor und nach der Schaffenszeit Beethovens aus: Spannend wird zum Beispiel der Hörvergleich mit Werken von Johann Willem Wilms im 2. Heilbronner Konzert, einem deutschen Zeitgenossen Beethovens, der in Amsterdam seine musikalische Heimat fand.

Mit Luciano Berios „Folk Songs“, dem Konzert für Oboe von Ralph Vaughan Williams, Avner Dormans „Eternal Rhythm“ für Schlagzeug und Orchester, das im vergangenen Jahr in der Elbphilharmonie uraufgeführt wurde, oder Werken von Erkki-Sven Tüür und Arvo Pärt werden auch Klänge unserer Zeit in der Harmonie zu hören sein. Mit Werken der Komponisten Johann Willem Wilms, Joseph Martin Kraus oder Franz Ignaz Beck setzt das WKO nach den Entdeckungen der Metamorphosen-Sinfonien von C. D. von Dittersdorf in der Saison 2018/19 seine Klang-Entdeckungen des 18. Jahrhunderts fort.

Chefdirigent Case Scaglione legt in der Saison 19/20 seinen Schwerpunkt auf deutsch-österreichisches Repertoire des 18. bis 20. Jahrhunderts. Der Hörer erlebt einen Streifzug durch das Repertoire der Klassik und Romantik mit Werken der Komponisten Beethoven, Mozart, Haydn und Schumann sowie Strauss und Brahms.

Auf die Spurensuche nach einzigartigen Klangerlebnissen begibt sich das WKO mit großen Künstlerinnen und Künstlern der internationalen Klassikszene: Weltstars wie Daniel Müller-Schott, Nils Mönkemeyer oder Jean-Yves Thibaudet, der das saisonabschließende Abonnementkonzert zu einem „Save-the-Date“ Termin des Heilbronner Kulturlebens macht, werden Gäste sein.

Junge experimentierfreudige Solisten wie der Schlagwerker Simone Rubino oder der Cellist Edgar Moreau sind aufstrebende Gäste des Kammerorchesters. Emmanuel Tjeknavorian kommt als Bekannter erneut in die Harmonie Heilbronn.

Zu Weihnachten wird das Publikum dann selbst Teil des Konzerts: Das WKO lädt mit zwei Weihnachtsliedern zum Mitsingen ein!

Gastspiele & Tourneen

Möglichkeiten der Klangentfaltung bieten dem WKO Heilbronn diese Saison besondere Konzertsäle wie die Elbphilharmonie Hamburg, die Frauenkirche Dresden, die TauberPhilharmonie oder der Concertgebouw Amsterdam. An diesen Orten wird das WKO mit den Solisten wie Sharon Kam, Jean-Yves Thibaudet, Emmanuel Tjeknavorian und Carel Kraayenhof auf der Bühne stehen. Ein besonderer Höhepunkt sind drei Konzerte in Hongkong im Herbst 2019 mit Sergey Malov und Case Scaglione, veranstaltet von Tai Kwun – Centre for Heritage and Arts.

Besondere Momente und Orte für den WKO-Klang erwarten das flexible Musikerkollektiv zudem auf Festivals wie dem Rheingau Musik Festival, den Brandenburgischen Sommerkonzerten, den Weilburger Schlosskonzerten und dem Hohenloher Musiksommer. Erneut wird das WKO Heilbronn vier Mal im Herkulessaal München zu hören sein. Dort wird u.a. Johannes Moser wieder als Solist dabei sein.

Neujahrskonzert 2019: Musical-Klänge

Den Start des Jahres 2020 feiert das WKO mit Musical-Klängen. Das Orchester bringt Musical-Melodien aus „West Side Story“, „Candide“ und „A Little Night Music“ konzertant in die Heilbronner Harmonie. Am Pult steht Chefdirigent Case Scaglione, der für sein erstes Neujahrskonzert Musical-Songs aus seiner Heimat zum Klingen bringen wird. Das renommierte Solistenduo aus Jennifer O’Loughlin (Sopran) und Michael Pflumm (Tenor) komplettiert die hochkarätige Besetzung. Beide sind als Solisten international an Opern- und Theaterhäusern erfolgreich. Michael Pflumm trat u.a. in der laufenden Saison als Tony in der West Side Story an der Staatsoper Hannover auf und Jennifer O’Loughlin erhielt 2013 den Austrian Music Theatre Award für ihre Performance von Cunegonde in Candide an der Wiener Volksoper.

Der Kartenvorverkauf startet am 2. September 2019 um 10 Uhr.

Lunch-Konzert mit Appetizer

In der Harmonie Heilbronn wird das WKO mit einem neuen Format zu erleben sein: Bei Lunchkonzerten entsteht eine musikalische Mittagspause, die Konzert- und Mittagssnack verbindet. Geführt durch die App „Wolfgang“ wird zudem ein Lern- in den Genussmoment integriert! Die App informiert mit Untertiteln in knappen Sätzen während des Konzerts. Das Konzert beginnt jeweils um 12 Uhr und bietet eine halbe Stunde Live-Musikerlebnis mit dem WKO. Im Anschluss steht ein Mittagssnack bereit, der zum Verweilen und Teilen der Konzerteindrücke einlädt, aber auch zum Austausch unter Freunden oder Kollegen. So wird eine Stunde Mittagspause einmal anders komplettiert. Zu hören ist im November 2019 die romantische Frühlingssinfonie von Robert Schumann und im April 2020 die energiegeladene Sinfonie Nr. 2 von Ludwig van Beethoven. Beide Konzerte werden von Case Scaglione musikalisch geleitet. Die Eintrittskarte beinhaltet für 13 € sowohl Konzert als auch Mittagssnack und kann im VVK und an der Tageskasse gelöst werden.

WKO-Kopfhörer: Kindergartenkonzerte

Das Musikvermittlungsprogramm des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn KOPFHÖRER schafft Angebote für Babys, Grundschulkinder und Jugendliche – und in der Saison 19/20 auch für Kindergartenkinder.

An drei Terminen wird das WKO in der Aula auf dem Bildungscampus die musikalische Erzählung „Der Schneemann“ des Komponisten Howard Blake aufführen. Die zugrunde liegende Bildergeschichte von Raymon Briggs ist in England ein Klassiker der Kinderbuchliteratur. Daher wird die Geschichte auch einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch zu hören sein.

Es geht um einen kleinen Jungen, der an einem Wintertag einen Schneemann baut. Dieser wird in der Nacht plötzlich lebendig und die beiden erleben gemeinsam eine Abenteuerreise. Mit dem Motorrad und dem Flugzeug reisen sie zum Fest der Schneemänner und treffen sogar den Weihnachtsmann. Als der Junge am nächsten Morgen aufwacht, scheint die Sonne und der Schneemann ist geschmolzen. Hat er das alles nur geträumt?

Die in dieser Saison erstmals gestarteten Familienkonzerte werden auch 2019/2020 fortgesetzt. So ist ein Kindergartenkonzert als Familienkonzert geplant und in Güglingen wird es erneut ein Familienkonzert für Kinder im Grundschulalter geben.

Die erfolgreichen Schülerkonzerte in Kooperation mit der Kreissparkasse erreichen jährlich ca. 4500 Grundschüler in Heilbronn und der Region. In der Saison 2019/20 wird es mit Juri Tetzlaff als Erzähler um die „Vier Jahreszeiten“ von Vivaldi gehen. Als Solist wird WKO-Konzertmeister Zohar Lerner zu hören sein.

Das kreative Jugendprojekt „WKO 360°“, von den MusikerInnen des WKO selbst entwickelt, wird für angemeldete Schulklassen im Dezember 2019 und im April 2020 angeboten. In Workshops nähern sich die Klassen mit den Musikern unterschiedlichen Werken an und erleben diese am Ende des Projekts mitten im Orchesterklang.

Kammermusikreihe

Fester Bestandteil des WKO-Gesamtprogramms ist die Kammermusikreihe im Veranstaltungssaal „Unter der Pyramide“. Künstlerisch gestaltet und konzeptioniert werden diese Konzerte von den MusikerInnenn des WKO unter dramaturgischer Leitung von WKO-Cellist Georg Oyen, der die Reihe auch moderiert. Große Klassiker der Kammermusikliteratur, Raritäten und neuentdecktes Repertoire werden in der Saison 2019/20 in neun Konzerten zu hören sein. Karten sind bei der Kreissparkasse Heilbronn als Veranstalter der Reihe zu erwerben.

Abonnements und Tickets

Einen besonderen Schwerpunkt setzt das WKO Heilbronn auf die Gewinnung neuer Abonnenten. Abonnenten, die einen neuen Abonnenten werben, erhalten zum Auftakt der gemeinsamen Klangreise eine Reise mit den Musikern im Orchesterbus zur Stuttgarter Liederhalle, um dort ein Konzert des WKO zu erleben.

Mehr Info unter www.wko-heilbronn.de