WCD Roof Sessions – das Osterspecial mit 10 Stunden Live-Musik

Mit dabei sind u.a. Karotte, Le Shuuk, Alle Farben, Laidback Luke, Dimitri Vegas & Like Mike, gestreamt wird erstmals live aus Frankfurt, Berlin und New York – Spektakuläre Kulissen garantiert!

Premiere: Club Kitchen mit Sternekoch auf dem Rooftop – Live-Grillen & Barbecue zum Nachkochen

Auch wenn die Welt still steht, möchte BigCityBeats weiterhin die perfekten Wochenend-Vibes senden und Balkone, Gärten, Terrassen, Küchen oder Wohnzimmer in einen privaten Club verwandeln. Dazu werden die besten Performances und die schönsten Sonnenuntergänge Frankfurts zu der WORLD CLUB DOME Community nach Hause geschickt.

Line-up für Samstag, 11. April 2020

10 Stunden Livestream von 16:00 bis 02:00 Uhr

16:00 Julian Smith (Live Videostream from the BCB Rooftop)

17:00 Karotte (Live Videostream from the BCB Rooftop)

19:00 Le Shuuk (Live Videostream from the BCB Rooftop)

20:00 Alle Farben (Live Videostream from Berlin)

21:00 Laidback Luke (Live Videostream from New York City)

22:00 Dimitri Vegas & Like Mike (Exclusive BCB-Set)

23:00 David Guetta (Exclusive BCB-Set)

00:00 Paul Oakenfold (Exclusive BCB-Set)

01:00 Leandro Da Silva (Exclusive BCB-Set)

17:00 BCB Club Kitchen mit Sternekoch Alexander Wulf

16-20:00 Live Cocktail Mixing powered by Bar Philosophy

Den Livestream gibt es unter www.worldclubdome.com/roofsessions oder auf den WCD- und BCB-Channels auf Facebook, YouTube, Instagram und Twitch.

Internationale DJs im Videostream

Nach zwei erfolgreichen Ausgaben von „BigCityBeats Life“ mit den WORLD CLUB DOME Roof Sessions und mehr als 120.000 erreichten Zuschauern/Hörern im Stream, traumhaften Klängen und den schönsten Sonnenuntergängen über der Skyline Frankfurts, kommt nun das große Oster-Special. Dieses startet am kommenden Wochenende wie immer live ab 16:00 Uhr von der Dachterrasse des BCB Headquarters.

Ostern steht vor der Tür und BigCityBeats macht der WorldClubber-Community ein ganz besonderes Geschenk: Live vom Rooftop zelebriert die Frankfurter DJ-Legende Julian Smith das Opening und übergibt dann für satte 120 Minuten an den Techno- und Minimal-Pionier Karotte. Das große Sun-Set macht BCB-Resident-DJ Le Shuuk mit seinem Easter-Special.

Ein weiteres Highlight: Erstmals verbindet BigCityBeats die Frankfurter Skyline mit den Weltstädten New York und Berlin – LIVE im exklusiven Videostream mit internationalen DJ-Superstars!

Ab 20:00 Uhr spielt Charthit-Fabrikant Alle Farben live aus seiner Wohnung in Berlin, ehe ab 21:00 Uhr nach New York geschaltet wird. BigCityBeats ist stolz darauf, positive Vibes aus der Stadt zu versprühen, die momentan Schreckliches durchlebt. Live in New York City wird im Stream kein Geringerer zugeschaltet sein als Laidback Luke! Im Anschluss an seine Performance bringt BigCityBeats ein exklusives Set der amtierende Nr.1 der DJ-Weltrangliste: Dimitri Vegas & Like Mike. Ab 23:00 Uhr wird im Livestream das französische Aushängeschild des EDM-Sounds: David Guetta als Radio-Set zu hören sein, welcher dann eine Stunde später das Zepter an Paul Oakenfold übergibt. Das Closing übernimmt dann kein anderer als der brasilianischer DJ-Produzent Leandro Da Silva.

Auch diesen Samstag mixt ein Bartender von der BigCityBeats Dachterrasse leckere Summer-Cocktails für die DJs, dieses Mal mit besten Vodka-Kreationen von Moskovskaya. Die Rezepte zum Nachmixen sind bereits auf den Social-Media-Kanälen von BigCityBeats abrufbar.

Erstmals Part of the Party: die BigCityBeats Club Kitchen mit dem Star- und Sternekoch Alexander Wulf. Er wird live auf dem Rooftop ein mariniertes Lammkarree zubereiten. Das Rezept der kulinarischen Köstlichkeit steht ab Donnerstag auf www.worldclubdome.com/roofsessions zum Download bereit – das perfekte Ostersonntags-Menü zum Nachkochen! Bon Appétit!