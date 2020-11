Weihnachts-CD mit dem Hohenloher Musiker Michael Breitschopf

Der Advent und Weihnachten wird in Zeiten der Corona-Pandemie sicherlich nicht wie „alle Jahre wieder“ sein. Die Sparkasse Hohenlohekreis möchte in dieser speziellen Zeit mit der Aktion „S weihnachtet MEHR“ auf das Weihnachtsfest einstimmen.

Gemeinsam mit dem Hohenloher Musiker Michael Breitschopf wurden bekannte deutsche Weihnachtslieder in einer kleinen Besetzung eingespielt und verfilmt.

Wöchentlich an den Adventssonntagen sowie an Heilig Abend jeweils ab 18 Uhr werden die Musikfilme auf der Homepage der Sparkasse Hohenlohekreis unter spk-hohenlohekreis.de und in dem Facebook und Instagram-Account der Sparkasse Hohenlohekreis veröffentlicht.

Als die Idee für ein Weihnachtsalbum von der Sparkasse Hohenlohekreis an Michael Breitschopf herangetragen wurde, war er sofort Feuer und Flamme. Noch im ersten Gespräch zeichnete sich folgendes Bild im Kopf des Niedernhallers ab: Weihnachtslieder, die bei keinem Weihnachtsfest fehlen dürfen, handgemacht, mit echten Instrumenten, zusammen eingespielt, mit einigen musikalischen Augenzwinkern zum Schmunzeln und dennoch dem nötigen Respekt.

Inspiriert durch das Projekt erweiterte Breitschopf das Album um ein eigenes Weihnachtslied „Es ist Weihnacht“. Da Weihnachten das Fest der Familie, vor allem der Kinder ist, beschreibt er in dem Song das Weihnachtsfest aus seiner eigenen Perspektive vergangener Kindertage.

Michael Breitschopf ist seit vielen Jahren mit der Sparkasse Hohenlohekreis verbunden. 2017 gewann er einen Bundespreis bei „Jugend musiziert“ in der Sparte Gitarre/Pop. Der deutschlandweite Nachwuchswettbewerb wird von den Sparkassen gefördert.

Bereits seit 2014 spielte Michael Breitschopf regelmäßig mit der Band „Gonzo & Friends“ und teilte dabei die Bühne immer wieder mit hochkarätigen Künstlern. Zwei dieser Musiker, mit denen Michael Breitschopf in der Vergangenheit schon viele Auftritte gespielt hatte, haben auch beim Album musikalisch mitgewirkt:

Christian Herzberger (Violine, Bratsche) veredelte bereits über 50 Alben verschiedenster Künstler und arbeitete unter anderem mit Gregor Meyle sowie Andreas Gabalier zusammen.

Harry Schneck (Piano, Akkordeon) kann auf eine lange und erfolgreiche Musikerkarriere zurückblicken, unter anderem mit Engagements als Keyboarder von Marius Müller-Westernhagen sowie als Produzent von Jule Nigel oder Harald Juhnke.

Erstmals gemeinsam arbeitet Michael Breitschopf mit Lorena Kirchhoffer zusammen. Der Kontakt der beiden Künstler kam über die Sparkasse zustande. Mit ihrer einfühlsamen und dennoch kräftigen Stimme beeindruckte die aus Aalen stammende Sängerin das Ensemble auf Anhieb.

„Mit den Musikvideos können wir den Menschen trotz der Corona-Beschränkungen vielleicht etwas Weihnachtsstimmung und eine kleine Freude schenken. Gleichzeitig geben wir auch den Musikern Gelegenheit, in einer Zeit ohne Auftritte Ihr künstlerisches Wirken der Öffentlichkeit zu zeigen!“ zeigt sich Bernd Kaufmann, Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Hohenlohekreis, zufrieden.

Und nicht nur den Musikern kommt das Projekt „S weihnachtet MEHR“ zugute. Das Weihnachtsalbum von Michael Breitschopf wird ab dem 30. November 2020 in den Filialen der Sparkasse Hohenlohekreis sowie auf der Homepage verkauft. „Die Einnahmen aus dem Verkauf der CDs gehen zu 100 Prozent an das Albert Schweitzer-Kinderdorf in Waldenburg.“ verspricht Bernd Kaufmann.

„Ein schönes Weihnachtsgeschenk, das sicherlich vielen eine Freude bereitet“, ist sich Michael Breitschopf sicher.

Mehr Infos unter www.spk-hohenlohekreis.de