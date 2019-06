WKO-Gründer Jörg Faerber: Festakt zum 90. Geburtstag

× 1 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (25 von 26).JPG www.moritz.de × 2 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (24 von 26).JPG www.moritz.de × 3 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (26 von 26).JPG www.moritz.de × 4 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (23 von 26).JPG www.moritz.de × 5 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (22 von 26).JPG www.moritz.de × 6 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (21 von 26).JPG www.moritz.de × 7 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (20 von 26).JPG www.moritz.de × 8 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (19 von 26).JPG www.moritz.de × 9 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (18 von 26).JPG www.moritz.de × 10 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (17 von 26).JPG www.moritz.de × 11 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (16 von 26).JPG www.moritz.de × 12 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (15 von 26).JPG www.moritz.de × 13 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (14 von 26).JPG www.moritz.de × 14 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (13 von 26).JPG www.moritz.de × 15 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (12 von 26).JPG www.moritz.de × 16 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (11 von 26).JPG www.moritz.de × 17 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (10 von 26).JPG www.moritz.de × 18 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (9 von 26).JPG www.moritz.de × 19 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (8 von 26).JPG www.moritz.de × 20 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (7 von 26).JPG www.moritz.de × 21 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (6 von 26).JPG www.moritz.de × 22 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (5 von 26).JPG www.moritz.de × 23 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (4 von 26).JPG www.moritz.de × 24 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (3 von 26).JPG www.moritz.de × 25 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (2 von 26).JPG www.moritz.de × 26 von 26 Erweitern Sparkasse_Kammerorchester_Ferber (1 von 26).JPG www.moritz.de Prev Next

Was für ein Abend! Was zunächst anmutete wie eine weitere Folge in der unübertroffenen Erfolgsgeschichte der Kammermusikreihe „Unter der Pyramide“ des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn (WKO), machte schon in der Ankündigung neugierig.

„Überraschungskonzert“ hieß es da. Für einen ganz Großen, der den Namen der Stadt über Jahrzehnte in die Welt hinaus getragen hat. Professor Jörg Faerber, dem Gründer und langjährigen Leiter dieses Weltklasseorchesters, war dieser so besondere Abend gewidmet. Zum 90. Geburtstag. Erfreulicherweise erfreut sich dieses immerwährende Temperamentbündel auch in seinem neunten Lebensjahrzehnt allerbester Gesundheit. Wenn da dieser Schlauch nicht wäre. 15 Meter lang kann er nicht mehr ohne ihn, weil dieser ihn mit Sauerstoff versorgt und auf seinen Wegen durch die Wohnung begleitet. So man wie Jörg Faerber mit Mutterwitz gesegnet ist, kann man dem Gedanken aufs Alter an der langen Leine gelassen zu werden, durchaus etwas Positives abgewinnen. Und wer Jörg Faerber kennt, weiß, dass er sich von Schicksalsschlägen niemals aus der Bahn werfen lässt und schon gar nicht seinen Humor verliert.

Schiefe Bahn und lange Leine

Uwe Grosser, Kulturchef der Heilbronner Stimme, hat den Maestro besucht. Nicht mehr in der Schongauer Straße in Neckargartach. Sein Zuhause ist jetzt in der Nähe von Düsseldorf. Willich, Stadtteil Schiefbahn. Dass er in hohem Alter noch einmal auf die schiefe Bahn geraten würde, das hätte bis vor ein par Jahren wahrlich niemand gedacht. Doch die Nähe zur Tochter, die in Willich gemeinsam mit ihrem Ehemann das Hotel-Restaurant „Kaiserhof“ betreibt, gab dann doch mehr Sicherheit. Und: Wer kann schon von sich behaupten, auf der schiefen Bahn und an der langen Leine im engsten Familienkreise seinen Lebensabend verbringen zu dürfen, mit Erinnerungen und Begegnungen, die für mehrere weitere Leben reichen? Wem das widerfährt, der muss schon etwas ganz Besonderes sein.

Ursel Münch, die Frau seines Lebens, deretwegen Faerber seinerzeit in den frühen 60er-Jahren aus Stuttgart kommend seinen Lebensmittelpunkt nach Heilbronn verlagerte, ist stets an seiner Seite. Das Heilbronner Stadttheater suchte einen musikalischen Leiter. Faerber kam, sah sie, die Mitglied es Schauspiel-Ensembles war, und blieb. Ein Glücksfall nicht nur für das Künstlerehepaar. Ein Glücksfall für Heilbronn, wie sich schon bald herausstellen sollte, und für alle, die beruflich und privat mit diesem charismatischen Musikverrückten zu tun hatten und haben. Auch Ursel Münch ist in Heilbronn noch so Vielen als wunderbare Mimin in Erinnerung. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt hatte das spätere Ehepaar bei der Eröffnung der Spielzeit 1957/58 des Kleinen Theaters im Gewerkschaftshaus mit dem Schauspiel „Prinz von Homburg“ von Heinrich von Kleist vor geladenen Gästen. In der Inszenierung von Walter Bison spielten Wolfgang Hinze, Peter Henning und Ursula Münch, die alle zusammen mit Eberhard Schwab zu den neu verpflichteten festen Ensemblemitgliedern zählten, und Loucie Heldt die Hauptrollen. Das Bühnenbild stammte von Walter Pietsch, die Bühnenmusik von Jörg Faerber. Auch Ursel Münch wird in Kürze zweimal 45 Jahre alt. Es sei erstaunlich wie jung beide geblieben sind, erzählte Kollege Grosser an diesem ungewöhnlich berührenden Abend vor Hunderten von Geburtstagsgästen im Sparkassenfoyer.

Große Wiedersehensfreude

Unter den Festgästen herrschte große Wiedersehensfreude. Hermann Bosch, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Heilbronn und Vorsitzender des Orchestervereins, mit dem zusammen Jörg Faerber die Kammermusikreihe vor 25 Jahren ins Leben gerufen hatte und die am 3. Dezember in die 250. Runde geht, war ebenso anwesend, wie der mit seinen 82 Jahren immer noch umtriebige WKO-Geschäftsführer in der Ära Faerber, Karl Nagel. Wieder musste er zusehen, die S-Bahn nach Baden-Baden zu erwischen. So wie jeden Abend in seiner noch aktiven Zeit. Von Baden-Baden nach Heilbronn zu ziehen, das war für den Profi-Pendler keine Option. Auch Bettina Suditsch war da, die lange mit hinter den Kulissen wirkte, und viele weitere Weggefährten. Ebenso gaben Hans-Georg und Gisela Mayer, Inhaber des Insel-Hotels, Jörg Faerber die Ehre. Das Insel war über Jahrzehnte geselliger Treffpunkt nach jedem Konzert. Über diese Abende und Nächte zu erzählen – es würde Bücher füllen. Und die Nächte gingen immer bis zum nächsten Morgen mit Jörg Faerber, dem Genie, das niemals schlief.

Georg Oyen, künstlerischer Leiter des WKO, moderierte den Abend in der ihm so eigenen charmant-lässig-informativen Art. Zunächst standen Werke von Maurice Ravel, Florent Schmitt und Claude Debussy auf dem Programm. Überragend interpretiert von der Harfenistin Simone Geyer aus Dresden, Karin Geyer (Flöte), Julius Kircher (Klarinette), Stefan Schubert, Moritz von Bülow (Violine), Hans-Georg Fischer (Viola), Gayoung Lee (Kontrabass) und Georg Oyen selbst am Violoncello.

Nach der Pause versammelte sich als Teil der Überraschung das gesamte WKO-Ensemble auf der Bühne. Case Scaglione fand wunderbare Worte für seinen Vor-Vorgänger, der den Dirigentenstab zur Saison 2001/2002 im Alter von 73 Jahren an Ruben Gazarian weiter gab. Auf Gazarian folgte 2018 Scaglione. Er ist erst seit Dezember fest beim WKO und ihm flogen sofort alle Herzen zu – trotz der großen Fußstapfen, die beide Vorgänger hinterlassen haben. Auch das WKO-Team hinter den Musikern mit Geschäftsführerin Madeleine Landlinger an der Spitze ist neu. Viele haben Jörg Faerber nie persönlich erlebt, tragen aber sein Erbe weiter und müssen gleichzeitig dem Zeitgeist gerecht werden. Das erfordert Fingerspitzengefühl und hohe Verantwortung. Und es ist immer eine Gratwanderung. Beim WKO scheint sie gelungen. Die Nachfolger haben das Orchester mit seinen starken Musiker-Persönlichkeiten jeder auf seine Weise geformt. Und doch werde wohl auf ewig Jörg Faerber durchscheinen. Darin waren sich alle Beteiligten einig. Was für ein schönes Kompliment! Oberbürgermeister Harry Mergel sprach ein launiges Grußwort, ebenso Kreissparkassen-Vorstand Ralf Peter Beitner.

Die kleine Nachtmusik

Dann schenkten die Musiker ihrem hochverehrten ehemaligen Chef und Mozart-Freund „Die kleine Nachtmusik“ live. Und es ist immer wieder spannend zu beobachten, wie sich dieses fantastische Orchester unter neuer Leitung weiterentwickelt. Wie durch kleinste Nuancen in der Orchesterführung erstaunlich neue Klangwelten entstehen, ja wahre Klangwunder geschehen. Case Scagliones Interpretation des populären Mozart-Stücks machte Gänsehaut. Faerber hat jungen Dirigenten gegenüber seit jeher eine kritische Haltung, weil die Stücke seines Erachtens vielfach zu schnell und mit zu wenig Tiefgang gespielt würden. Auch Mozarts Nachtmusik kam behend' daher, aber in einem selten gehörten leichtfüßig, fast zarten und gleichzeitig kraftvollen Fluß. Darauf angesprochen, konterte der sympathische und weltgewandte Chefdirigent der neuen Generation augenzwinkernd: „Ich fand, es war genau richtig.“

Richtig schön waren auch die eingespielten Grußworte langjähriger Wegbegleiter Jörg Faerbers, die längst zu Freunden wurden: Sabine Meyer, Weltklasse-Klarinettistin, oft in Heilbronn zu Gast, die befand, nun auch schon 60 zu sein. Rudolf Buchbinder, Meister seines Fachs am Konzertflügel, seit Generationen umjubelt und gefeiert – auch unzählige Male in der Heilbronner Harmonie. Er wünschte von Herzen alles Gute und hoffe auf ein Wiedersehen. Und Anne-Sophie Mutter, beste Geigerin aller Zeiten, einst von Herbert von Karajan entdeckt, möchte die Faerbers gerne besuchen und wünschte noch viele glückliche und gesunde Jahrzehnte. Ein Versprecher, der Heiterkeit auslöste, aber auch zeigt, wie unwichtig Jahreszahlen doch sind, wenn das Gegenüber im Geist und im Herzen so jung, aufgeweckt und am Weltgeschehen interessiert geblieben ist, wie Jörg Faerber und seine Frau.

Und weil Jörg Faerber „Happy Birthday“ nicht mag, erhob sich der vollbesetzte Saal und die vielen Gäste stimmten gemeinsam mit den Musikern im Viererkanon das von Werner Gneist komponierte Volks- und Geburtstagslied „Viel Glück und viel Segen“ an, bevor alles in hellem Jubel unterging:

„Viel Glück und viel Segen / Auf all' Deinen Wegen / Gesundheit und Frohsinn / Sei auch mit dabei!“

Und das alles noch viele Jahrzehnte...

Zur Person

Bis 1962 bekleidete Jörg Faerber das Amt des Musikalischen Oberleiters des Theaters Heilbronn. Kurz nach der Gründung 1960 wurde er künstlerischer Leiter und Geschäftsführer des WKO, das er bis Februar 2002 als Dirigent und Geschäftsführer künstlerisch sowie wirtschaftlich leitete und mit dem er Tourneen in die USA, nach Kanada, Japan und Südafrika unternahm. Die Solisten Anne-Sophie Mutter, Alfred Brendel oder Gidon Kremer arbeiten regelmäßig mit dem WKO zusammen. Faerber wurde zu Gastdirigaten mit Orchestern der englischen BBC und dem English Chamber Orchestra eingeladen. 1976 wurde er mit der Goldenen Münze der Stadt Heilbronn, 1979, 1984 und 2000 mit der Verdienstmedaille der Heilbronner Partnerstadt Béziers in Frankreich, 1984 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande, 1986 mit dem Professoren-Titel und 1999 mit dem Ehrenring der Stadt Heilbronn ausgezeichnet. Seit 2002 ist er Ehrendirigent des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn. Simone Heiland

.

.