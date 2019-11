WORLD CLUB DOME – Las Vegas Edition 2020 in Frankfurt: Die ersten Acts

Dimitri Vegas & Like Mike, Armin van Buuren, Steve Aoki, Timmy Trumpet, DJ Snake, Headhunterz, Sven Väth, Alle Farben, Bausa etc. im größten „Casino“ der Welt

Dimitri Vegas & Like Mike

Mit gerade einmal 50 Cent zum Millionär werden – das geht nur an den Spieltischen und einarmigen Banditen von Las Vegas. Den ultimativen Hauptgewinn ziehen auch alle World Clubber, die am 5., 6. und 7. Juni 2020 zur BigCityBeats WORLD CLUB DOME Las Vegas Edition in die Frankfurter Commerzbank-Arena kommen. Denn auch bei der achten Ausgabe des „größten Clubs der Welt“, der an nur drei Tagen im Jahr geöffnet hat, wird ein Line-up der absoluten Superlative aufgefahren. Und soeben hat man im Hause BigCityBeats die ersten Namen verkündet – und die versprechen ein kunterbuntes Leuchtfeuer der gesamten Bandbreite an Clubmusik. Schon das erste Announcement: ein echter Jackpot!

Die ersten 17 Acts sind bekannt

Sven Väth

Las Vegas ist die weltweite Metropole für die Spitze des Glamours, des Entertainments, für Show, Sport & Spiel. Und sie sind die weltweit besten DJs, ausgezeichnet vom renommierten DJ Mag: Dimitri Vegas & Like Mike, die schon zum Stamm-Ensemble der BigCityBeats-Events gehören. Nebst den EDM-Koryphäen ist auch Trance-Pionier Armin van Buuren aus den Niederlanden am Start, der pro Jahr mehr als 200 Gigs auf der ganzen Welt spielt. Wer ebenfalls im größten „Casino“ der Welt gastiert, ist Hip-Hop-Mastermind Sido, der vor Kurzem verkündet hat, mit Star- und Sternekoch Frank Rosin ein Restaurant in Berlin zu eröffnen. Der Weg von Hip-Hop zu Rap ist nicht weit. Somit bleibt auch einer der gefragtesten Shootingstars der Szene nicht fern: Bausa, der seine BigCityBeats-Premiere übrigens bei der Winter Edition im Januar beim größten Hip-Hop-Take-over der Geschichte feiert, vor 30.000 Partygästen. Was wäre die Clubmusik ohne Techno? Das wäre wie Frankfurt ohne Sven Väth: undenkbar! Auch das Cocoon-Urgestein, das gerade seinen 55. Geburtstag feierte, gehört zum Hauptcast des Events. Underground outdoor bei den WCD Pool Sessions mit Sven Väth – Mainstream indoor mit Dance-Pop-Granate Alle Farben, der einen Smash-Hit nach dem anderen in den internationalen Charts platziert. Berlin goes Frankfurt. Und Frankfurt welcomes Los Angeles – mit Steve Aoki! Der US-Amerikaner kehrt nach der erfolgreichen Premiere des von BigCityBeats iniziierten Projektes „Steve Aoki feat. Timbaland“ bei der „Space Edition 2019“ zurück: im Sommer 2020 bei der „Las Vegas Edition“. Aoki zählt zum Inventar – er hingegen feiert seinen Einstand beim BigCityBeats WORLD CLUB DOME: DJ Snake, dessen Track „Lean on“ in mehr als 15 Ländern Platz 1 der Charts erreichte und allein bei Spotify mehr als eine Milliarde Streams verzeichnet. Future Bass, Trap, Hip-Hop – oder anders: DJ Snake!

Genauso vielseitig wie das Line-up mit allen Facetten der Club Music ist der Sound von BigCityBeats Resident-DJ Le Shuuk. Sein Name steht für EDM, Hardstyle, Electro-House und Bass. Aus den weltweiten Clubs längst nicht mehr wegzudenken ist das Genre Psytrance, welches im Juni kommenden Jahres unter anderem mit dem internationalen Aushängeschild des psychedelischen Sounds vertreten sein wird: Infected Mushroom aus Israel.

Bereits bestätigte Artists in alphabetischer Reihenfolge:

Alle Farben – Armin van Buuren – Bausa – Blasterjaxx –Dimitri Vegas & Like Mike – DJ Snake – Gestört aber GeiL – Headhunterz – Infected Mushroom – Jebroer 4 Life – Laidback Luke – Le Shuuk – Quintino –Sido – Steve Aoki – Sven Väth – Timmy Trumpet

Die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Las Vegas Edition: Sie wird bunt, sie wird schillernd, funkelnd und leuchtend. Sie transportiert genau jenes Gefühl, welches man in der Metropole des Entertainments erlebt – mit dem größten „Casino“ der Welt, das im größten Club der Welt gebaut wird. Rien ne vas plus – nichts geht mehr? Von wegen! Bei der BigCityBeats WORLD CLUB DOME Las Vegas Edition geht (fast) alles! More Infos coming soon...