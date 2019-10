Xavier Naidoo – Dieser Weg führt nach Stuttgart

Xavier Naidoo ist Sänger, Songwriter und Mitbegründer der Söhne Mannheims oder kurz gesagt: ein Ausnahmekünstler, der mit seiner außergewöhnlich facettenreichen Stimme seit Jahren Menschen nahezu aller Altersgruppen fasziniert und nicht zuletzt auch mit seiner Persönlichkeit überzeugt.

In diesem Sommer erschien sein mittlerweile bereits achtes Studioalbum mit dem Titel »Hin und weg«, das mit seiner Vielseitigkeit und seinen musikalischen Facetten beeindruckt. Gemeinsam mit dem Produzententeam »Jugglerz« (die u.a. für Hits Lena und Bonez MC & RAF Camora gesorgt haben) hat Xavier Naidoo ein Album geschaffen, das mit einem innovativen, modernen Sound überrascht, aber trotzdem Xaviers unvergleichliche Handschrift erkennen lässt. Seit über 25 Jahren steht der Mannheimer nun schon auf der Bühne – und begeistert mit seinem aktuellen Album sein Publikum einmal mehr mit seiner virtuosen Musikalität und seiner unvergleichlichen Stimme. Das Werk ist geprägt durch einen kreativen Stilmix aus Soul und Pop sowie starken Anklängen an Hip Hop/Urban. »Hin und weg« enthält viele schnelle, lebensfrohe Songs, die teilweise auch von Reggeaton-Einflüssen geprägt sind. Daneben zeigt Xavier Naidoo einmal mehr viel Gefühl in herrlichen Balladen, die ans Herz gehen. Die Sounds und Texte des neuen Albums sind dabei vielfältig und einige der Songs haben gar einen autobiographischen Hintergrund. Sie geben spannenden Einblicke in die Lebens- und Gefühlswelt ihrer Protagonisten und regen dazu an, diese mit eigenen Erfahrungen und Erlebnissen zu vergleichen.

Bei seinen Live-Konzerten auf der aktuellen »Hin und weg«-Tour vereint Xavier Naidoo dann das Beste aus 25 Jahren. Gemeinsam mit seiner hochkarätig besetzten Live-Band präsentiert der zu den absolut herausragenden deutschen Interpreten zählende Künstler Meilensteine seiner einzigartigen Karriere. Annähernd 13 Millionen verkaufte Tonträger insgesamt und mehr als drei Millionen Konzertbesucher unterstreichen die enorme Popularität des 47-Jährigen.

Allein als Solokünstler hat Xavier Naidoo vor »Hin und weg« 12 Alben (fünf davon Live-Aufnahmen) und 30 Singles veröffentlicht. Sechs Studioalben erreichten auf Anhieb die Nummer 1, alle waren Charterfolge. Die eindrucksvolle Liste

der Single-Hits reicht von »20.000 Meilen«, »Wo willst Du hin« und »Abschied nehmen« über »Ich kenne nichts (das so schön ist wie du)« (mit RZA) und »Dieser Weg« bis zu »Nimm mich mit«.

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbinden sich bei jeder Tournee von Xavier Naidoo zu einem besonderen musikalischen Erlebnis, das stets durch außergewöhnliche Sound-Qualität hervor-

sticht. Die Etappen seines Erfolgswegs werden durch begeisternde, ausverkaufte Live-Auftritte und eine beeindruckende, ungebrochene Hit-Serie markiert. Mit seiner individuellen Kombination aus überragendem Talent, authentischem Stil und ausdruckstarken Inhalten hat Xavier Naidoo sein eigenes deutsches Soul-Genre geschaffen, das Millionen Fans seit mehr als zwei Jahrzehnten fasziniert.

Bereits mit seinem Debut »Nicht von

dieser Welt« begeisterte Xavier Naidoo, als er Soul mit deutschen Texten kombinierte - eine Mischung, die das Publikum auf Anhieb faszinierte und mit Gold und Platin veredelt wurde. Erst kürzlich erlebte dieser initiale Erfolg mit »Nicht von dieser Welt 2« und der von 200.000 Fans gefeierten Unplugged-Tour eine viel be-

achtete Fortsetzung. Xavier Naidoo hat sich stets für seine Musik, seine Identität und seine Unabhängigkeit engagiert. Er bleibt nie stehen, sondern ist immer im Aufbruch.

Xavier Naidoo, Do. 28. November, 20 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart

www.stuttgart-live.de