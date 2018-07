Yeah Man! Festival für Afroamerikanische Musik auf der Landesgartenschau in Würzburg

× Erweitern Internationales Africa Festival Caribbean Brass International

Das Festival »Yeah Man!« findet vom 13. bis 15. Juli 2018, jeweils ab 15.00 Uhr mit verschiedenen Künstlern und DJs auf den Bühnen der Landesgartenschau statt.

Gemeinsam mit den Machern des Africa Festival Würzburg entstand die Idee, auf dem Gelände der Landesgartenschau Würzburg 2018 ein Festival mit afroamerikanischer Musik zu veranstalten.

Am Freitag, 13. Juli 2018, verbreitet »Caribbean Brass International« mit 25 Musikern und Tänzerinnen der holländischen Antillen Karnevalsstimmung. Der Karneval ist das wichtigste kulturelle Ereignis in der Karibik. Ansteckende Rhythmen und farbenprächtige Kostüme werden auf der Landesgartenschau für eine bunte Show sorgen. Um 15:00 Uhr startet das Spektakel am Belvedere, mit einem Marsch über das Gelände. Anschließend lädt DJ Hi John aus Jamaica zur Reggaeparty auf der Bühne am Belvedere ein.

Samstag, 14. Juli 2018, 15 Uhr: Das Festival startet auch am Samstag wieder mit den Bläsern, Trommlern und Tänzerinnen von den Antillen und DJ Hi John. Danach bringen um 17 Uhr Bonita and the Blues Shacks' mit viel Spaß und Intensität Blues und Soul auf die WVV-Bühne. Die Combo, die sich dem Jump Blues und R&B der Vierziger- und Fünfzigerjahre verschrieben hat, reifte damit zu einer der führenden Blues und Soul Bands in Europa. Die Band bringt die Sängerin Bonita aus Südafrika mit.

Höhepunkt des Festivals

Höhepunkt des Festivals ist das Konzert von Lucky Peterson an der Gitarre und Hammond-B3-Orgel, am Samstag, von 19.00 bis 20.30 Uhr auf der WVV-Bühne, präsentiert von der Mediengruppe Main Post. Der talentierte Musiker widmete sich von Kindesbeinen an dem Blues und lernte schnell all dessen Geheimnisse kennen. Peterson hat nicht nur eine Reihe von eigenen CDs vorgelegt, sondern auf über 300 Alben als Musiker mitgewirkt. Er reichert den Blues mit Elementen aus Gospel, Funk und Soul an und verfügt sowohl auf der Hammond-B3-Orgel als auch auf der Gitarre über virtuose Fähigkeiten. Lucky Peterson spielt immer noch Tag für Tag Konzerte in ausverkauften Clubs sowie auf großen Festivals weltweit, wie auch beim 17. Internationalen Africa Festival in Würzburg.

Sonntag, 15. Juli 2018, 15.00 bis 19.00 Uhr: Noch einmal lädt DJ Hi John aus Jamaika zur Reggaeparty ein. Für karibische Cocktails sorgt das Café am Belvedere.

Zusätzliches Fahrtenangebot der Buslinie 29

Am Samstag, 14. Juli 2018, wird ein zusätzliches Fahrtenangebot der WVV eingeführt, mit einem durchgehenden Halbstundentakt bis 22:30 Uhr (Fahrzeiten wie Montag bis Freitag).

Weitere Informationen:

www.lgs2018-wuerzburg.de

www.facebook.com/lgs.wuerzburg.2018