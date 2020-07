Tetsuya Sano: »You shine in the Moonlight«

Der Tod seiner Schwester lässt Takuya mit schwerwiegenden Fragen zurück. Da wird er gebeten, seine Mitschülerin Mamizu im Krankenhaus zu besuchen. Sie leidet an der Leuchtkrankheit, die die Betroffenen im Mondschein schimmern – und früher oder später sterben lässt. Takuya ist fest entschlossen, die letzten Wünsche der leidenden Mamizu zu erfüllen. Selbst die weibliche Hauptrolle in der Schulaufführung von »Romeo und Julia« nimmt er an. Doch dann meldet sich als Romeo ausgerechnet Kayama: Der hat in der Vergangenheit nicht nur Takuyas Leben gerettet, er ist auch in Mamizu verliebt… Takuya bleibt nicht mehr viel Zeit, um Mamizu für sich zu gewinnen!

»You shine in the Moonlight«, Band 2, bereits erschienen,

Egmont Manga Verlag, egmont-manga.de