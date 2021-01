Ziehl-Abegg SE – Zweimal Gold für Azubis

Sechs Azubis von Ziehl-Abegg haben bei den German Stevie Awards zweimal Gold gewonnen: Einmal als bestes Team im Bereich und einmal für das beste CSR-Event. Hintergrund: Die jungen Leute hatten auf sechs Kontinenten Aktionstage für Kinder veranstaltet. In Deutschland ist dieser Tag bekannt als Türöffnertag der »Sendung mit der Maus«.

»Wir haben den Kindern erklärt, wie wir von Elektromotoren, die unseren Alltag rund um die Uhr bestimmen, umgeben sind und wie sie im Grunde funktionieren«, sagt Sophie Grill. Die 24-Jährige ist Auszubildende, die das Azubi-Team koordiniert hat. »Wir haben das Ganze komplett geplant, von der Gestaltung der Grundplatte bis zur Verpackung oder dem T-Shirt«, sagt sie. Zwei gewerbliche Auszubildende hatten auch ein Schulungsvideo in englischer Sprache und eine mehrsprachige Montageanleitung produziert. »Wir haben uns auch mit anderen Aspekten wie Webseiten, Verpackung oder Catering beschäftigt«, erklärt Grill.

Rund 100 Kinder zwischen 9 und 12 Jahren kamen zu Ziehl-Abegg in Derrimut (Australien), Singapur (Asien), Johannesburg (Südafrika), Cajamar (Brasilien), Greensboro (USA) und Kupferzell (Deutschland). Sie alle bauten einen Elektromotor. Firmenchef Peter Fenkl sieht dies analog zur Unternehmensentwicklung: »Wir haben 1972 mit dem internationalen Verkauf begonnen, dann unsere Produktion internationalisiert und anschließend das Erfolgsmodell der dualen Ausbildung in Frankreich, Ungarn, Brasilien und in den USA umgesetzt.« Damit sei ein internationaler Türöffnertag zur »Sendung mit der Maus« ein logischer Schritt gewesen. Beim Wirtschaftspreis German Stevie Awards rangiert Ziehl-Abegg mit Unternehmen wie Bosch, DHL oder der Telekom im Spitzenfeld. Wegen Corona gab es in diesem Jahr keine feierliche Preisverleihung im Hotel Adlon Kempinski in Berlin. Daher hat Vorstandsvorsitzender Fenkl die Auszeichnungen an die Azubis am Standort Künzelsau übergeben; verbunden mit einem individuellen Dankesschreiben des Firmenchefs.

Wer spannende Aufgaben in einem globalen Unternehmen sucht, das seit Jahrzehnten als Technologieführer Standards setzt, ist bei Ziehl-Abegg richtig. Die Bandbreite der Dualen Studiengänge reicht von BWL mit Schwerpunkt »International Business Administration« oder »Controlling und Consulting« bis hin zum klassischen Maschinenbau. Natürlich gibt es auch Duales Studiengänge in den Fächern Information, Elektrotechnik, Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen. Oder spannende Ausbildungsgänge im Bereich Metall sowie Elektronik und Elektrotechnik.

