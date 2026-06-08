Nava ist Neckarcup-Champion 2026 – Mikrut muss Finale verletzt absagen

Emilio Nava ist der Champion des Neckarcups 2026. Der 24-jährige US-Amerikaner gewann das Finale an einem sonnigen Sonntag kampflos, da sein Gegner, der Kroate Luka Mikrut, aufgrund von Schulterproblemen nicht antreten konnte.

Der 22-Jährige aus Split wandte sich selbst auf dem Center Court an das Publikum, um die traurige Nachricht zu übermitteln.

„Ich habe starke Schulterschmerzen, habe alles mit den Physios und dem Arzt versucht und auch Schmerzmittel genommen. Ich habe allerdings große Sorge, dass ich es mit einem Match noch schlimmer gemacht hätte. Um Emilio zu schlagen, brauche ich 150 Prozent und nicht nur 100. Das hätte ich heute nicht abrufen können. Es tut mir leid für die Zuschauer. Ich hoffe aber, im kommenden Jahr wieder hier sein zu können“, verkündete Mikrut.

Nava gewann damit seinen siebten ATP-Challenger-Titel und den ersten der laufenden Saison.

„Es ist heute ein bittersüßes Gefühl“, sagte Nava. „Das Turnier ist aber fantastisch. Die gesamte Organisation ist hervorragend und die Woche hier gehörte sicherlich zu den Wochen des Jahres, in denen wir am meisten Spaß hatten. Ich liebe es, in Deutschland zu spielen. Wir haben im Park Frisbee gespielt und in der Halle Videospiele gezockt. Insgesamt haben wir mit dem Team und den anderen Spielern viel gelacht.“

Neben einem Preisgeld von 23.700 Euro kann Nava auch 100 ATP-Ranglistenpunkte verbuchen. Und wie werden die Feierlichkeiten heute Abend aussehen?

„Ich wünschte, es gäbe eine große Feier“, gab Nava, der in der kommenden Woche beim Challenger in Bratislava antreten wird, mit einem Lächeln zu Protokoll. „Aber ich werde gemeinsam mit meinem Team zu Abend essen und mir noch eine Portion Eis gönnen.“

Showeinlage und Doppelsieger

Auch wenn es keinen echten Wettkampf im Einzel zu bestaunen gab, bekamen die Zuschauer auf der Anlage ein unterhaltsames Exhibition-Match mit der Nummer 94 der Weltrangliste zu sehen. Nava trat dabei abwechselnd gegen die Doppelsieger des Neckarcups an – den Taiwanesen Jason Jung und den Japaner Kaito Uesugi.

Diese hatten sich am Vormittag gegen das deutsch-niederländische Duo Tim Rühl und Mick Veldheer mit 7:6(4), 2:6 und 12:10 nach einer Stunde und 41 Minuten Spielzeit durchgesetzt.

Unsichere Zukunft des Neckarcups

Sportlich war der Neckarcup 2.0 ein voller Erfolg. Eine Woche lang bekamen die Zuschauer Tennis auf höchstem Niveau zu sehen. Auch die Organisation durch Turnierdirektorin Mine Cebeci und Turniermanager Metehan Cebeci ließ keine Wünsche offen. Alle Spieler wurden hervorragend betreut, der Shuttle-Service arbeitete gewohnt zuverlässig, und auch kleinere, ausgefallenere Wünsche wurden nach Möglichkeit erfüllt.

„Sie war sonnig, sie war nass, sie war emotional, sie war spannend. Und heute, am Finaltag, sind wir alle, glaube ich, hochzufrieden“, fasste Mine Cebeci die Woche in Bad Rappenau zusammen.

Allerdings hatten sich die Organisatoren deutlich mehr Zuschauerzuspruch erhofft. Lediglich 4.000 Personen kamen während der acht Turniertage auf die Anlage.

„Zwischen den Weltranglistenpositionen 100 und 200 wird großartiges Tennis gespielt. Schade, dass dies von den Zuschauern nicht ganz so gut angenommen wurde“, stellte Turniermanager Metehan Cebeci fest und ergänzte:

„Es zählt heute leider oft nur noch die ATP-Tour. Dass solche Challenger-Turniere so wenig Zuschauer anziehen, finde ich sehr schade. Wenn man möchte, dass solche Events bestehen bleiben, dann muss man sie auch besuchen – unabhängig davon, ob die Wetter-App Regen ankündigt.“

Wird es also 2027 eine 13. Auflage des Neckarcups geben?

„In den vergangenen Jahren hätten wir diese Frage an dieser Stelle immer mit Ja beantwortet. Dieses klare Ja kann ich heute nicht geben“, gab Mine Cebeci zu Protokoll. „Wir müssen alles überdenken. Die Schwierigkeiten sind von allen Seiten enorm geworden.“

Metehan Cebeci stellte jedoch auch klar:

„Die Euphorie im Team ist so groß, dass es allen wehtun würde, wenn dieses Turnier nicht mehr stattfinden würde.“