Neckarcup-Sieger scheitert in der Qualifikation, Topo ringt Giustino nieder

Am zweiten Tag des Neckarcups 2.0 galt es ein Mammutprogramm zu absolvieren. Nicht weniger als 18 Matches waren angesetzt, was zum Teil den Wetterkapriolen am ersten Tag geschuldet war. Nicht alle Spiele gingen da wie geplant über die Bühne. Für einige Akteure bedeutete dies, dass sie gleich zweimal am Montag aufschlagen mussten, damit die Qualifikation zu Ende gebracht werden konnte.

Für die meisten deutschen Spieler in der Qualifikation war es ein gebrauchter Tag. David Fix musste ebenso die Segel streichen wie Jeremy Schifris, Florian Broska, Tim Handel, Adrian Oetzbach und Lasse Pörtner. Wohingegen Max Wiskandt und Marvin Möller ins Hauptfeld einzogen. Wiskandt benötigte fast zweieinhalb Stunden und sein ganzes Können, ehe er mit 6:3, 3:6 und 7:6 den Ukrainer Georgii Kravchenko besiegte. Möller lieferte sich ein begeisterndes Match mit dem Schweizer Dominic Stricker und konnte mit einem 7:6 und 6:2 den Einzug ins Hauptfeld sicherstellen.

Dass die Qualifikation kein Zuckerschlecken ist, musste der an Nummer zwei gesetzte Inder Sumit Nagal feststellen. Der Neckarcup-Sieger von 2024 unterlag dem Argentinier Mariano Kestelboim mit 2:6, 6:1 und 6:7. Allerdings verausgabte sich Kestelboim in diesem Match derart, dass er für die zweite Partie gegen den Spanier Alex Marti Pujolras zurückzog. Einen hervorragenden Eindruck hinterließ der Kolumbianer Daniel Elahi Galan, der mit einem 6:3 und 6:2 über den Australier Marc Polmans ins Hauptfeld spazierte.

Dort bestritten der Russe Pavel Kotov und der Niederländer Guy Den Ouden das Match des Tages. Allerdings fand Kotov überhaupt kein Mittel gegen das variable Spiel des Niederländers und verabschiedete sich mit 2:6 und 1:6 aus dem Turnier. Der an Nummer vier gesetzte Spanier Pedro Martinez zeigte sich ebenfalls in bestechender Form und eliminierte den Portugiesen Frederico Ferreira Silva mit 6:2 und 7:5.

Großen Kampfgeist bewies Marko Topo, der den erfahrenen Italiener Lorenzo Giustino mit 2:6, 6:2 und 6:4 nach einer Stunde und 46 Minuten Spielzeit niederkämpfte. Der 22-jährige Deutsche trifft nun auf den an Nummer zwei gesetzten US-Amerikaner Emilio Nava.

Am Dienstag, 2. Juni, geht es beim Neckarcup 2.0 ab 11.30 Uhr weiter. An diesem Tag startet dann auch die Doppelkonkurrenz

Results – Monday, 01 June 2026

Men’s Singles – Round of 32

[2] Emilio Nava (USA) d Max Houkes (NED) 64 76(3)

[4] Pedro Martinez (ESP) d Frederico Ferreira Silva (POR) 62 75

Matej Dodig (CRO) d [6] Joel Schwaerzler (AUT) 64 26 64

Guy Den Ouden (NED) d Pavel Kotov 62 61

Marko Topo (GER) d Lorenzo Giustino (ITA) 26 62 64

Men’s Qualifying Singles – Qualifying Round 1

[1] Daniel Elahi Galan (COL) d [Alt] Tim Handel (GER) 64 61

[Alt] Mariano Kestelboim (ARG) d [2] Sumit Nagal (IND) 62 16 76(3)

[5] Dominic Stricker (SUI) d Adrian Oetzbach (GER) 76(5) 63

[7] Marc Polmans (AUS) d [WC] Jeremy Schifris (GER) 62 63

[WC] Lasse Poertner (GER) d [8] Florian Broska (GER) 64 64

[12] Alex Marti Pujolras (ESP) d [WC] David Fix (GER) 76(2) 62

Men’s Qualifying Singles – Qualifying Round 2

[1] Daniel Elahi Galan (COL) d [7] Marc Polmans (AUS) 63 62

[3] Abdullah Shelbayh (JOR) d [10] Raphael Perot (FRA) 64 75

[9] Marvin Moeller (GER) d [5] Dominic Stricker (SUI) 76(9) 62

[12] Alex Marti Pujolras (ESP) d [Alt] Mariano Kestelboim (ARG) Walkover

[Alt] Max Wiskandt (GER) d Georgii Kravchenko (UKR) 63 36 76(1)

Sander Jong (NED) d [WC] Lasse Poertner (GER) 63 75

Neckarcup 2.0 – Heilbronn – Bad Rappenau, Germany

€160,680

31 May – 7 June 2026

ORDER OF PLAY – TUESDAY, 02 JUNE 2026

Hörtkorn Center Court – start 11:30

[5] Hugo Dellien (BOL) vs [WC] Max Schoenhaus (GER)

Not Before 13:00

[Alt] Henri Squire (GER) vs [LL] Marc Polmans (AUS)

Not Before 15:00

[1] Marco Trungelliti (ARG) vs [Q] Abdullah Shelbayh (JOR)

Not Before 18:00

[NG] Diego Dedura (GER) vs [Q] Max Wiskandt (GER)

PLAZA Court – start 11:30

[WC] Mika Petkovic (GER) vs Alejandro Moro Canas (ESP)

Followed By

[3] Jan Choinski (GBR) vs Tom Gentzsch (GER)

Followed By

[Q] Daniel Elahi Galan (COL) vs [WC] Max Hans Rehberg (GER)

Yu Hsiou Hsu (TPE) vs [Q] Sander Jong (NED)

Mann & Schröder Court – start 11:30

Joao Lucas Reis Da Silva (BRA) vs [8] Alex Barrena (ARG)

Followed By

Luka Mikrut (CRO) vs [Q] Alex Marti Pujolras (ESP)

[Q] Marvin Moeller (GER) vs [7] Gauthier Onclin (BEL)

[WC] Tim Handel (GER) / Lasse Poertner (GER) vs [3] Nino Serdarusic (CRO) / Michael Vrbensky (CZE)