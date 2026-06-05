Next Gen Diego Dedura frech und unbekümmert – Viertelfinale beim Neckarcup ist komplett

„Ich bin einfach überglücklich, das hat Spaß gemacht, vor so vielen Zuschauern zu spielen“, sagte Diego Dedura, nach seinem 7:6 und 7:6-Erfolg über den Brasilianer Joao Lucas Reis Da Silva beim Neckarcup 2.0 am Donnerstag in Bad Rappenau. Der Auftritt des 18-Jährigen begeisterte die Besucher. Jugendlich frech und unbekümmert bot er dem Südamerikaner Paroli – und zeigte überhaupt keine Nerven im ersten Tiebreak, der mit 14:12 an den Deutschen ging. Mit seinen platzierten Grundlinienschlägen und einem variablen Spiel, mal Topspin, mal Slice, mal Vorhand, mal Rückhand, mal butterweich und dann wieder knallhart, sicherte er sich die Partie und zieht ins Viertelfinale ein.

Dedura zeigte sich dabei mit neuem Look. Im vergangenen Jahr noch als Blondschopf in Bad Rappenau angetreten, sind die Haare dieses Jahr deutlich dunkler. "Das ist gerade erst eine Woche her", erzählte Dedura über den Farbwechsel und ergänzte: "Ich habe jetzt zwei Jahre lang blond getragen und dachte es reicht erstmal. Ich denke aber blond wird wieder kommen."

Sein Gegner am Freitag wurde direkt im Anschluss zwischen dem topgesetzten Marco Trungelliti und dem Taiwanesen Yu Hsiou Hsu ermittelt. In einem Match der vielen Breaks fand der Argentinier anfangs überhaupt nicht zu seinem Spiel, leistete sich unzählige Doppelfehler und verlor folgerichtig den ersten Satz mit 3:6. Danach war er auf Betriebstemperatur, die Fehlerquote nahm beständig ab, der zweite und dritte Durchgang gingen mit jeweils 6:1 an Trungelliti.

Der letzte Teilnehmer des Viertelfinales wurde im "Nord-Süd Gipfel" zwischen Max Hans Rehberg und Marvin Möller ermittelt. Bei leicht einsetzendem Nieselregen setzte sich am Ende der Hamburg Möller gegen den Münchner mit 6:3 und 6:4 durch.

"Es war für uns beide nicht leicht, aber ich bin mit den Bedingungen gut umgegangen und froh gewonnen zu haben", gab Möller im Anschluss zu Protokoll. Der 401. der ATP-Weltrangliste bekommt es nun mit dem Kroaten Luka Mikrut zu tun.

Results - Thursday, 04 June 2026

Men's Singles - Round of 16

[1] Marco Trungelliti (ARG) d Yu Hsiou Hsu (TPE) 36 61 61

Luka Mikrut (CRO) d [3] Jan Choinski (GBR) 63 63

[NG] Diego Dedura (GER) d Joao Lucas Reis Da Silva (BRA) 76(12) 76(6)

[Q] Marvin Moeller (GER) d [WC] Max Hans Rehberg (GER) 63 64

Men's Doubles - Quarterfinal

Alex Barrena (ARG)/Emilio Nava (USA) d [2] George Goldhoff (USA)/Cleeve Harper (CAN) 63 67(1) 10-6

Matej Dodig (CRO)/Luka Mikrut (CRO) d Erik Grevelius (SWE)/Adam Heinonen (SWE) 57 76(5) 10-4

Neckarcup 2.0 - Heilbronn - Bad Rappenau, Germany

€160,680

31 May - 7 June 2026

ORDER OF PLAY - FRIDAY, 05 JUNE 2026

Hörtkorn Center Court - start 12:00

Alejandro Moro Canas (ESP) vs [Alt] Henri Squire (GER)

Guy Den Ouden (NED) vs [2] Emilio Nava (USA)

Not Before 15:00

[1] Marco Trungelliti (ARG) vs [NG] Diego Dedura (GER)

Not Before 17:00

Luka Mikrut (CRO) vs [Q] Marvin Moeller (GER)

PLAZA Court - start 14:00

Jason Jung (TPE) / Kaito Uesugi (JPN) vs [3] Nino Serdarusic (CRO) / Michael Vrbensky (CZE)

Not Before 16:00

Tim Ruehl (GER) / Mick Veldheer (NED) vs [WC] Henri Squire (GER) / Max Wiskandt (GER)