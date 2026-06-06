Squire und Dedura glänzen, zwei Deutsche stehen im Halbfinale des Neckarcups

Zum ersten Mal seit 2015 stehen zwei deutsche Spieler im Halbfinale des Neckarcups. Damals schafften Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff in Heilbronn den Sprung unter die letzten vier.

Für das erste deutsche Erfolgserlebnis am sechsten Turniertag des Neckarcups 2.0 in Bad Rappenau sorgte Henri Squire. Gegen Alejandro Moro Canas setzte sich der 25-jährige Düsseldorfer in zwei Sätzen mit 7:6 und 6:3 durch. So eng beide Spieler in der Weltrangliste beieinanderliegen – der Spanier ist die Nummer 242, Squire die Nummer 249 –, so ausgeglichen verlief auch die Partie. Beide Akteure mussten jeweils einmal ihren Aufschlag abgeben, ehe sie ihre Services hielten und erst der Tiebreak die Entscheidung im ersten Satz brachte. Zwei Breaks im zweiten Durchgang sorgten schließlich dafür, dass Squire verdient ins Halbfinale einzog.

„Am Anfang war es ziemlich kalt. Die Bälle sind nicht richtig vom Schläger gegangen und mit dem Regen war es zunächst nicht ganz einfach. Ich hatte etwas Schwierigkeiten, die richtige Länge in meinen Schlägen zu finden“, erklärte Squire.

„Mit der Zeit wurde es aber immer besser. Ich habe dann auch begonnen, bei den Returns mehr Druck zu machen. Das hat am Anfang noch nicht so gut funktioniert, aber nach und nach habe ich meinen Rhythmus gefunden. Jetzt freue ich mich einfach darauf, morgen wieder auf dem Platz zu stehen.“

Zu seiner hohen Risikobereitschaft beim zweiten Aufschlag ergänzte die Nummer 249 der ATP-Weltrangliste:

„Man sieht bei mir eigentlich oft: Wenn ich über 50 Prozent der Punkte mit dem zweiten Aufschlag gewinne, dann sieht es meistens ganz gut aus. Deshalb lohnt es sich für mich, dort Risiko zu gehen.“

Nur kurze Zeit später wäre Squire beinahe auch im Doppel der Sprung ins Halbfinale gelungen. Gemeinsam mit Max Wiskandt unterlag er jedoch erst im Match-Tiebreak dem deutsch-niederländischen Duo Tim Rühl und Mick Veldheer mit 6:3, 6:7 und 5:10.

Sein Gegner für das Halbfinale wurde direkt im Anschluss ermittelt. Dabei nahm der an Nummer zwei gesetzte US-Amerikaner Emilio Nava erfolgreich Revanche für die Viertelfinalniederlage des Vorjahres gegen den Niederländer Guy den Ouden. Zwar gewann den Ouden den ersten Satz mit 6:4, doch anschließend spielte Nava stark auf und setzte sich mit 6:2 und 6:4 durch.

„Das verlorene Match vom Neckarcup 2025 hat keine Rolle gespielt. Es war einfach ein großartiges Spiel, und ich hoffe, wir haben den Zuschauern eine gute Show geboten“, erklärte Nava nach der Partie.

Für die Überraschung des Tages sorgte Next-Generation-Spieler Diego Dedura. Der 18-Jährige eliminierte in nur 73 Minuten den topgesetzten Argentinier Marco Trungelliti mit 6:2 und 6:3. Der Südamerikaner fand überhaupt nicht zu seinem Spiel. Zwar ging er im ersten Satz mit einem Break 2:0 in Führung, verlor anschließend jedoch sechs Spiele in Folge. Im zweiten Durchgang gelang Dedura beim Stand von 3:2 das entscheidende Break zum 4:2, danach ließ er nichts mehr anbrennen.

„Ich habe gemerkt, dass er nicht so gut drauf ist und habe mein Ding einfach runtergespielt“, erklärte Dedura, der damit sein zweites Halbfinale auf der ATP Challenger Tour erreichte. Bereits im Februar dieses Jahres hatte der Teenager im argentinischen Tigre das Halbfinale erreicht.

Sein Gegner am Samstag wird der Kroate Luka Mikrut sein. Er rang den deutschen Qualifikanten Marvin Möller im letzten Match des Tages mit 5:7, 7:5 und 6:3 nieder.

Neckarcup 2.0 - Heilbronn - Bad Rappenau, Germany

€160,680

31 May - 7 June 2026

ORDER OF PLAY - SATURDAY, 06 JUNE 2026

Hörtkorn Center Court - start 12:00

[Alt] Henri Squire (GER) vs [2] Emilio Nava (USA)

[NG] Diego Dedura (GER) vs Luka Mikrut (CRO)

Not Before 15:00

After suitable rest - Jason Jung (TPE) / Kaito Uesugi (JPN) vs Alex Barrena (ARG) / Emilio Nava (USA)

Followed By

After suitable rest - Tim Ruehl (GER) / Mick Veldheer (NED) vs Matej Dodig (CRO) / Luka Mikrut (CRO)