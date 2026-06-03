Überraschung durch Max Schönhaus – Marco Trungelliti wird Favoritenrolle gerecht

Ob es an den Wettervorhersagen lag? Jedenfalls versuchten am Dienstag, am dritten Tag des Neckarcup 2.0 alle Spieler, in kürzester Zeit ihre Matches zu gewinnen. Lediglich drei der elf angesetzten Einzelpartien gingen in den dritten Satz. Dabei zeigte sich einmal mehr: Die Weltspitze im Tennis ist dermaßen eng beieinander, sodass vielfach lediglich Nuancen über Sieg und Niederlage entscheiden – und nicht die Weltranglisten-Platzierung.

Das erste Ausrufezeichen des Tages setzte Max Schönhaus. Der Deutsche, der mit einer Wildcard am Start ist, eliminierte den an Position fünf gesetzten Bolivianer Hugo Dellien mit 6:3 und 7:5. Der Südamerikaner ist derzeit die Nummer 144 der Welt – Schönhaus lediglich die 385.

"Es war mega heute", zeigte sich Schönhaus im Anschluss begeistert. Der 18-jährige ist gerade mit einem Turniersieg im Gepäck nach Bad Rappenau angereist. "Die Bedingungen auf dem Platz hier sind anders als in der vergangenen Woche in Troisdorf. Ich bin gestern erst angekommen, es hat also ein wenig gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit meiner Leistung."

Schönhaus nimmt zum ersten Mal am Neckarcup teil, fühlt sich aber bereits pudelwohl. "Die Anlage hier ist sehr schön. Die Organisation ist sehr gut und ich hoffe, dass ich hier noch sehr oft spielen werde", gab er zu Protokoll.

Ebenso erfreulich war das Auftreten von Henri Squire. Er besiegte den „Lucky Loser“ Marc Polmans mit 6:0 und 7:5, wohingegen sich Tom Gentzsch dem an Nummer drei gesetzten Briten Jan Choinski mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben musste.

Voller Spannung erwarteten die Zuschauer auch den Auftritt des topgesetzten Argentiniers Marco Trungelliti. Der Gaucho lieferte sich mit dem Qualifikanten und Jordanier Abdullah Shelbayh über weite Strecken der Partie ein Match auf Augenhöhe. Mit einem Unterschied: Immer, wenn es darauf ankam, war der Südamerikaner hellwach und entschlossener. Jeweils ein Break reichte ihm, um sich mit 6:3 und 6:4 für die nächste Runde zu qualifizieren.

"Ich habe heute – wie auch im vergangenen Jahr hier - sehr gut gespielt. Ich hoffe, dass es so weitergeht", sagte Trungelliti.

Im letzten Match des Tages setzte sich Diego Dedura im rein deutschen Duell gegen Max Wiskandt mit 6:1 und 6:4 durch.

Results - Tuesday, 02 June 2026

Men's Singles - Round of 32

[1] Marco Trungelliti (ARG) d [Q] Abdullah Shelbayh (JOR) 63 64

[3] Jan Choinski (GBR) d Tom Gentzsch (GER) 64 64

[WC] Max Schoenhaus (GER) d [5] Hugo Dellien (BOL) 63 75

[Q] Marvin Moeller (GER) d [7] Gauthier Onclin (BEL) 57 61 64

Joao Lucas Reis Da Silva (BRA) d [8] Alex Barrena (ARG) 63 36 63

[Alt] Henri Squire (GER) d [LL] Marc Polmans (AUS) 60 75

[NG] Diego Dedura (GER) d [Q] Max Wiskandt (GER) 61 64

Alejandro Moro Canas (ESP) d [WC] Mika Petkovic (GER) 61 63

[WC] Max Hans Rehberg (GER) d [Q] Daniel Elahi Galan (COL) 63 75

Yu Hsiou Hsu (TPE) d [Q] Sander Jong (NED) 64 16 64

Luka Mikrut (CRO) d [Q] Alex Marti Pujolras (ESP) 76(5) 75

Men's Doubles - Round of 16

[3] Nino Serdarusic (CRO)/Michael Vrbensky (CZE) d [WC] Tim Handel (GER)/Lasse Poertner (GER) 62 64

Neckarcup 2.0 - Heilbronn - Bad Rappenau, Germany

€160,680

31 May - 7 June 2026

ORDER OF PLAY - WEDNESDAY, 03 JUNE 2026

Hörtkorn Center Court - start 11:30

Matej Dodig (CRO) vs Guy Den Ouden (NED)

[Alt] Henri Squire (GER) vs [4] Pedro Martinez (ESP)

Followed By

After suitable rest - Daniel Elahi Galan (COL) / Joao Lucas Reis Da Silva (BRA) vs Matej Dodig (CRO) / Luka Mikrut (CRO)

Not Before 18:00

[WC] Max Schoenhaus (GER) vs Alejandro Moro Canas (ESP)

PLAZA Court - start 11:30

Marko Topo (GER) vs [2] Emilio Nava (USA)

[1] Blake Bayldon (AUS) / Marc Polmans (AUS) vs Tim Ruehl (GER) / Mick Veldheer (NED)

Followed By

After suitable rest - Juan Jose Bianchi (VEN) / Anthony Genov (BUL) vs Alex Barrena (ARG) / Emilio Nava (USA)

Not Before 16:00

possible court change - [WC] Henri Squire (GER) / Max Wiskandt (GER) vs Bruno Pujol Navarro (ESP) / David Vega Hernandez (ESP)

Mann & Schröder Court - start 11:30

Victor Cornea (ROU) / Younes Lalami (MAR) vs [2] George Goldhoff (USA) / Cleeve Harper (CAN)

[4] Daniel Cukierman (ISR) / Mariano Kestelboim (ARG) vs Erik Grevelius (SWE) / Adam Heinonen (SWE)

Followed By

After suitable rest - Jason Jung (TPE) / Kaito Uesugi (JPN) vs [Alt] Pedro Martinez (ESP) / Mark Vervoort (NED)