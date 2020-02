ü30 Party in Orange - in der Moritz Eventhalle

Die ü30 Party in der Moritz Eventhalle

Die ü30 Party in Orange geht am Samstag, 28. März, in die nächste Runde. »Ich freue mich auf die nächste ü30 Party«, so Eventchef Uli Sanz von City Event. Er organisiert mit seinem Team die ü30 Partys in Orange. »Es treffen sich Gleichgesinnte, die sich in den Diskotheken und Clubs unter Teenies nicht mehr wohl fühlen, es aber immer noch gerne krachen lassen.« Und fügt an: »Man sieht viele Bekannte, aber auch immer wieder viele neue Gesichter. Und die Leute kommen nicht nur aus Heilbronn und Umgebung, sondern auch aus angrenzenden Regionen, weil sich die ü30-Party in Orange schon weit herumgesprochen hat.« DJ Richie de Bell bringt mit Charts, Black Music, 90er & House die Gäste in Partylaune. Sexy GoGos sorgen für eine Prise Erotik.

ü30 Party in Orange, Sa. 28. März, ab 21 Uhr MORITZ-Eventhalle, Ellhofen, www.ue30heilbronn.de