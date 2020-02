28. Live-Nacht Ludwigsburg

Die Live-Nacht in Ludwigsburg kann auf eine famose langjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Am Samstag, den 14. März, geht das grandiose Musik-Spektakel bereits in die 28. Runde. Freuen können sich die Nachtschwärmer dabei auf hochkarätige Bands, die in den angesagtesten Lokalen der Barockstadt bis in die frühen Morgenstunden für beste Partystimmung sorgen.

Rappelvolle Lokale, exzellente Musiker und beste Stimmung: die Live-Nacht setzt ihre große Erfolgsgeschichte in der Barockstadt fort und wartet auch in diesem Frühjahr wieder mit der Crème-de-la-Crème der Live-Musik auf. Am erfolgreichen Rezept wird dabei nichts geändert.

Die große Anzahl und Dichte der teilnehmenden Lokale, die schöne Kulisse und die hohe Qualität der Bands sind ein Markenzeichen dieses Events. Spielbeginn in den meisten Lokalen ist um 21 Uhr. Hier wird ein großes Musikspektakel der Extraklasse geboten, denn für jeden Geschmack ist etwas dabei. Dann heißt es: nach Herzenslust mitsingen und -tanzen. Angeführt wird der bunte Mix des »Who is Who« der Musikszene von Lokalmatador John Noville, der das »Cheval Vapeur« mit seinen Reggae- und Soul-Klängen zum Kochen bringt.

»The Madisons« präsentieren im Café im MIK das Beste aus den 60ern bis zu den 80ern aus den Bereichen Dance, Soul, Rock und Funk. Im Ratskeller-Saal wartet mit den »Friendly Elf« eine Party-Band der Extraklasse darauf, die Besucher bis zur Ekstase zu begeistern. Im Towers Irish Pub sorgt derweil parallel »Mallett« akkustisch für ausgelassene Stimmung. Eine spannende musikalische Alternative bietet die Band »Crema Latina« mit ihrem Reggeaton, Salsa, Bachata und Merengue im Cafe Zeitlos. Die »Juuns« heizen im Lokal Permesso ein, während »The Pulz« mit Acoustic Britcover und Radiohits in der Chaplin‘s Bar für beste Stimmung sorgt.

Dank kurzer Wege können die Live-Nacht-Besucher gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern und sich dabei ihr individuelles Musikprogramm zusammenstellen. Die Tickets (Eintrittsbändchen), die freien Zugang zu allen beteiligten Lokalen gewähren, gibt es in den Lokalen oder als E-Ticket zum Ausdrucken auf der Homepage.

Samstag, 14. März, ab 21 Uhr, mit 10 Bands in diversen Locations in Ludwigsburg, Tickets: 10,- Euro im VVK und 13,- Euro an der Abendkasse

www.live-nacht-ludwigsburg.de