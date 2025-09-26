34. Live-Nacht Ludwigsburg mit Friendly Elf, Mallet, Crema Latina und Dragon Fire, 08.11.25

Die Live-Nacht in Ludwigsburg kann auf eine famose, langjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Am Samstag, den 8. November, geht das Musikspektakel in die nächste – mittlerweile 34. Runde. Das erfolgreiche Konzept: Ein Bändchen kaufen – die ganze Nacht feiern! Freuen können sich die Nachtschwärmer auf hochkarätige Bands und Musiker, die in den angesagtesten Lokalen der Barockstadt bis in die frühen Morgenstunden für beste Partystimmung sorgen. Startschuss ist um 21 Uhr, die Lokale haben jedoch schon vorher geöffnet und man kann sich nach Herzenslust stärken, um danach umso mehr zu erleben.

Expand Dragonfire

Denn dann heißt es: dabei sein, Freunde treffen, mitsingen und abtanzen. Angeführt wird der bunte Mix von der elfköpfigen Partyband »Friendly Elf«, die schon Kultstatus hat und seit Jahren als Highlight im Ratskeller-Saal dabei ist. Auch Musik-Urgestein »Paulo« ist im Baron wieder mit von der Partie und nimmt die Zuhörer mit auf eine Zeitreise durch die beliebtesten Songs der letzten Jahrzehnte. Ebenfalls Kultcharakter hat die Wiesbadener Band »Mallet«, die traditionell im Towers spielt. Das Ludwigsburger Trio »Soultrip« präsentiert im Ennui die besten Hits der Soul-Musik. Im Keller des Permesso feiert die wahnwitzige Coverband »Partyblues in Bb« die größten Hits – von AC/DC über Robbie Williams bis hin zu Bon Jovi. Die L’Osteria verwandelt sich in eine feurige Drachenhöhle, wenn »Dragon Fire« energiegeladen die besten Songs von P!NK, Robbie Williams und Die Ärzte zum Besten gibt.

Expand Mallet

Eine heiße Latino-Party steigt mit »Crema Latina« im Zeitlos, und im Cheval Vapeur sorgen »Marcel & Friends« für ausgelassene Partystimmung. Dank kurzer Wege können die Besucher der Live-Nacht gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern. Die Eintrittsbändchen sind im Vorverkauf in allen teilnehmenden Lokalen sowie als E-Ticket auf der offiziellen Homepage zum ermäßigten Vorverkaufspreis von 12 Euro erhältlich.

Programm

BarOn Paulo

Cheval Vapeur Marcel & Friends

Ennui Soultrip

L‘Osteria Dragon Fire

Expand Crema Latina

Permesso (Keller) Partyblues in Bb

Ratskeller (Saal) Friendly Elf

Towers Mallet

Zeitlos Crema Latina

Live-Nacht Ludwigsburg, Sa. 8. November, ab 21 Uhr, acht Lokale in Ludwigsburg, Tickets: VVK 12 €, Abendkasse 15 €., www.live-nacht.de