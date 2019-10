Exzellente Live-Bands und ausgelassene Partystimmung bis tief in die Nacht – dafür steht die Live-Nacht Backnang, die seit der Premiere 2015 immer am ersten Samstag im November steigt. Am Samstag, den 2. November, geht das Event-Highlight in die fünfte Runde.

Nach der ausgelassenen Stimmung in den vergangenen Jahren erwarten die Wirte, die Bands und der Veranstalter auch für dieses Jahr wieder proppelvolle Lokale und ausgelassene Party-Atmosphäre. Gefeiert wird mit den angesagtesten Musikern und Bands der regionalen Live-Szene wie John Noville, Juuns, Firma Holunder oder Sauvage. Wenn die Live-Bands ihre Instrumente einpacken, ist in Backnang allerdings noch längst nicht Schluss mit der Party-Sause. Top DJs sorgen anschließend in ausgewählten Locations noch für eine gigantische Party bis in den frühen Morgen.

5. Live-Nacht Backnang, Samstag, 2. November, 21 Uhr, diverese Locations, Backnang, backnang.live-nacht.de