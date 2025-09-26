9. Live-Nacht Backnang mit Heike Wanner, John Noville und Firma Holunder, 08.10.25

Wenn in der Backnanger Innenstadt bis in die frühen Morgenstunden getanzt wird, ist wieder Live-Nacht. Am Samstag, den 8. November, steht die Murr-Metropole erneut ganz im Zeichen der Musik. Unter dem Motto »Eine Stadt – Eine Nacht – überall Live-Musik« erwartet die Besucher in zehn Lokalen ein vielfältiges Programm mit erstklassigen Bands und Musikern – und natürlich jede Menge Partyspaß.

Expand Güray

Im Joe Penas sorgt Live-Nacht-Urgestein »John Noville« mit seiner einzigartigen Ausstrahlung für Stimmung. Ein besonderes Highlight ist der Auftritt von »Heike Wanner«, der ehemaligen Leadsängerin von Wolkenfrei, die im Merlin mit ihrer beeindruckenden Stimme begeistert. In der Segafredo Café Bar bieten »Maurice & William« mit ihrem authentischen Cover-Programm eine Reise quer durch die Popmusik. Für ausgelassene Partystimmung sorgt »Firma Holunder« im Kunberger, bekannt von Wasen-Festen und Après-Ski-Partys in Ischgl und Sölden. Akustischen Pop vom Feinsten präsentiert »Güray« im Unique. Im Life Allround heizt die Band »The Pulz« mit Britpop-, Post-Punk- und Irish-Folk-Klängen ordentlich ein. Die »Black Byrds« bringen im An Sibin Irish Pub die Sixties in rauher und authentischer Manier zurück, während »Diaz and friends« im Fancy für ausgelassene Feierlaune sorgen. Die Jungs von »7 more days« rocken das Sofis Plan B. mit Classic Rock vom Feinsten. Auch im Wohnzimmer wird während der Live-Nacht gefeiert – die Band dort stand zum Redaktionsschluss noch nicht fest.

Expand John Noville

Dank der kurzen Wege können Besucher gemütlich von einem Lokal zum nächsten schlendern und sich ihr persönliches Musikprogramm zusammenstellen. Die Eintrittsbändchen sind im Vorverkauf in allen teilnehmenden Lokalen sowie als E-Ticket auf der offiziellen Homepage zum ermäßigten Vorverkaufspreis erhältlich.

Programm

An Sibin Irish Pub Black Byrds

Fancy Diaz and friends

Joe Penas John Noville Duo

Kunberger Firma Holunder

Expand Maurice

Life allround The Pulz

Merlin Heike Wanner & DJ

Segafredo Café Bar Maurice & William

Sofis Plan B 7 more days

Unique Güray

Wohnzimmer t.b.a.

Live-Nacht Backnang, Sa. 8. November, ab 21 Uhr, zehn Lokale in Backnang, Tickets: VVK 12 €, Abendkasse 15 €., www.live-nacht.de