Stilvoll ins neue Jahr 2020

Silvesterball in der Heilbronner Harmonie

Auf schwungvolle Livemusik und und ein leckeres Buffet kann man sich auch in diesem Jahr freuen, denn am 31. Dezember findet traditionell der alljährliche Silvesterball in der Harmonie statt.

Für Unterhaltung sorgt in diesem Jahr eine exklusive Kostprobe aus dem Programm des Heilbronner Weihnachtscircus und der Auftritt einer Tanzformation des ATC Blau-Gold aus Heilbronn.

Wer selber einmal über das Parkett fegen möchte hat natürlich die Möglichkeit dazu, denn mit einem Repertoire, das von Disco Fox bis Walzer reicht, schafft die Partyband Happyness Voice die Grundlage für leidenschaftliche Tänzer und Musikliebhaber.

Spannung: Eintrittskarte ist gleichzeitig Glückslos für eine Tombola

Eine mobile Fotobox versorgt die festlich gekleideten Gala-Besucher zusätzlich mit Erinnerungsfotos. Im Preis inbegriffen sind außerdem ein Sektempfang, ein mehrgängiges Gala-Buffet und ein leckerer Mitternachtssnack.

Silvesterball 2019, Di. 31. Dezember, 20 Uhr, Harmonie Heilbronn,

www.heilbronn.de