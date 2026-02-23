After Work Party in Künzelsau, 19.03.26

Am Donnerstag, den 19. März lädt die Volksbank Hohenlohe eG erneut in der Hauptstelle Künzelsau zu einer After Work Party ein. Die Räumlichkeiten der Bank verwandeln sich in eine tolle Party-Location, damit die Gäste den Donnerstagabend bei guter Stimmung und Gesellschaft genießen können. Neben einer präsenten Bühne leuchten die Räumlichkeiten durch besondere Lichteffekte von media:system in Blau und Orange – den charakteristischen Farben der Bank.

In entspannter Atmosphäre treffen sich hier Mitglieder, Kunden, gute Bekannte und die Bänker selbst. Gemeinsam lassen sie den Abend mit stimmungsvoller Live-Musik ausklingen. Für die richtige Stimmung sorgen die »Hohenloher Lieblinge«. ­Diese bestehen aus professionellen Musikern mit viel Bühnenerfahrung, die in der Region Hohenlohe ­leben oder arbeiten. Das Besondere an diesem Bandprojekt: Die »Hohenloher Lieblinge« sind keine Band im herkömmlichen Sinne mit einer festen Besetzung, sondern agieren mit wechselnden ­Musikern. So sind sie in der Lage, auf verschiedenen Anlässen zu spielen und sich einem Event musikalisch anzupassen. Die Größe der Band variiert je nach Bedarf der Veranstaltung. Handgemachte, hochwertige Musik und der Spaß am Zusammenspiel stehen bei den Musikern im Vordergrund. Das sieht und hört man. Am 19. März spielen Moni Butz, Steffen Hrubesch und Tobias Tersigni.

Für die Verpflegung ist auch gesorgt, es gibt leckere Grillgerichte aus dem Foodtruck, kredenzt von der Barbeque Crew aus Untermünkheim. Wie schon bei der letzten After Work Party in Künzelsau ist »well made – DIE MOBILE BAR« wieder mit von der Partie. Hier werden After Work Cocktails und ­Getränke aus dem Anhänger gezaubert.

An Stehtischen, in Liegestühlen oder auf Sitzwürfeln lässt sich die After Work Party der Volksbank Hohenlohe eG gemütlich und zugleich vielseitig genießen. Ob zusammen mit Kollegen, Freunden oder der Familie – die Volksbank Hohenlohe eG heißt hierbei jeden herzlich willkommen.

Der Einlass findet ab 18.30 Uhr statt, Beginn des Events ist um 19 Uhr. Die Tickets sind im Vorverkauf für 5 Euro online über den VR-Ticket-Shop unter www.vb-hohenlohe.de/Afterwork oder einfach über Einscannen des QR-Codes oder auch an der Abendkasse erhältlich. Im Ticket inbegriffen geht das erste Getränk auf die Volksbank Hohenlohe eG. Das Angebot bereichert die Kulturlandschaft in Hohenlohe und so klopft das Wochenende für die Gäste bereits am Donnerstagabend dezent an.

After Work Party, Do. 19. März, 18.30 Uhr, Hauptstelle der Volksbank, Hohenlohekreis, Künzelsau, www.vb-hohenlohe.de/Afterwork