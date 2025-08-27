After Work Party in Künzelsau, 25.09.25

Am Donnerstag, den 25. September lädt die Volksbank Hohenlohe eG erneut in der Hauptstelle Künzelsau zu einer After Work Party ein. Die Räumlichkeiten der Bank verwandeln sich in eine tolle Party-Location, damit die Gäste den Donnerstagabend bei guter Stimmung und Gesellschaft genießen können. Der Bereichsleiter der Unternehmenskommunikation Marc Reichert wünscht sich für diesen Abend: »Da man sich hier in Künzelsau und der Region kennt, freue ich mich besonders darauf, bekannte Gesichter zu sehen, mit denen ich mich nach dem Feierabend bei guter Musik austauschen kann.«

Neben einer präsenten Bühne erleuchten die Räumlichkeiten durch besondere Lichteffekte von media:system in Blau und Orange – den charakteristischen Farben der Bank. In entspannter ­Atmosphäre treffen sich hier Mitglieder, Kunden, gute Bekannte und die Bänker selbst. Gemeinsam lassen sie den Abend mit stimmungsvoller Live-Musik von Michael Breitschopf ausklingen. Als »waschechter« Hohenloher und bekanntes Gesicht in der Region begleitet der Musiker die Party-­Gesellschaft mit modernen Chill-out-Klängen, ­Covern und eigenen Songs durch den Abend. Ganz unter dem Motto »Nice to meet you« können die Gäste sich im gemütlichen Ambiente mit leckerem Essen und Getränken austauschen.

Und auch dieses Jahr sorgt Helmut’s Catering ­wieder bei den Gästen für das leibliche Wohl. Die verschiedenen Grillgerichte aus dem Foodtruck des regionalen Unternehmens bieten etwas für jeden Geschmack. Neu dabei ist dieses Mal »well made – Die Mobile Bar«. Hier werden After Work Cocktails aus dem Anhänger gezaubert. An Stehtischen, in Liegestühlen oder auf Sitzwürfeln lässt sich die ­After Work Party der Volksbank Hohenlohe eG ­gemütlich und zugleich vielseitig genießen. Ob zusammen mit Kollegen, Freunden oder der Familie – die Volksbank Hohenlohe eG heißt hierbei jeden herzlich willkommen.

Der Einlass findet ab 18.30 Uhr statt, Beginn des Events ist um 19 Uhr. Die Tickets sind im Vorverkauf für 5 Euro online über den VR-Ticket-Shop unter www.vb-hohenlohe.de/Afterwork oder einfach über Einscannen des QR-Codes oder auch an der Abendkasse erhältlich. Im Ticket inbegriffen geht das erste Getränk auf die Volksbank Hohenlohe eG. Das Angebot bereichert die Kulturlandschaft in ­Hohenlohe und so klopft das Wochenende für die Gäste bereits am Donnerstagabend dezent an.

After Work Party, Do. 25. September, 18.30 Uhr, Hauptstelle der Volksbank Hohenlohe, Künzelsau, www.vb-hohenlohe.de/Afterwork