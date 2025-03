10. Besigheimer Schlagerparty - Das Kult-Event feiert am 5. April großes Jubiläum!

Es wird wieder Zeit für das Partyhighlight des Jahres: Am 5. April lädt der Neckar-Enz-Verein e.V. bereits zum zehnten Mal zur legendären Schlagerparty in die Alte Kelter ein! Was als Geheimtipp begann, ist mittlerweile eine absolute Kultveranstaltung. Und diese Ausgabe wird alles bisher Dagewesene toppen! Eine Nacht voller unvergesslicher Hits, ausgelassener Stimmung und einzigartiger Party-Atmosphäre wartet auf die Besucher. Mit dabei ist wieder die einzig wahre Party- und Schlagerband »Familie Hossa«! Diese Truppe bringt mit ihren neun Musikern und einer spektakulären Bühnenshow jedes Tanzbein zum Schwingen. Fliegende Kostümwechsel, ein einzigartiges Wohnzimmer-Bühnenbild samt Hossa-TV und ein gigantisches Repertoire an Schlagern sorgen für absolute Partystimmung. Schon mit Schlagerikonen wie Jürgen Drews, Guildo Horn, Peter Wackel und Chris Roberts haben sie die Bühne geteilt - jetzt ist Besigheim dran! Hier wird gesungen, getanzt und gefeiert, bis die Wände wackeln. Damit die Stimmung niemals nachlässt, sorgt DJ Fun4You für den perfekten Soundtrack zur Partynacht. In den Pausen, zum Auftakt und natürlich zum krönenden Abschluss gibt es die größten Schlagersongs zum Mitsingen und Abfeiern. Echte Ohrwürmer und Kult-Hits nonstop. Bunt, schrill, extravagant - das gehört zur Besigheimer Schlagerparty dazu! Jedes Jahr taucht die Alte Kelter in ein Farbenmeer aus Schlaghosen, Glitzerjacken und knalligen Accessoires. Tanzen macht durstig und hungrig - aber keine Sorge, auch dafür ist gesorgt. Koppe‘s Tafelhaus/Restaurant verwöhnt die Besucher mit leckeren Snacks, während die große Cocktailbar alle mit erfrischenden Drinks versorgt. Das perfekte Gesamtpaket für eine legendäre Partynacht.

10. Schlagerparty Besigheim, Sa. 5. April, 19.30 Uhr, Alte Kelter, Besigheim,

Tickets: online unter www.reservix.de, vor Ort in Besigheim im Bernes Altstadthotel und an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen