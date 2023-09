Black Friday & Ü31-Halloweenparty mit DJ Fresh

DJ Fresh, ist ein deutscher Turntable-Spezialist der alten Schule. Angefangen aufzulegen mit klassischem Vinyl bis hin zu heutigen digitalen Controllern mit Laptop hat der Heilbronner DJ sein Publikum stets im Griff. Sein Können stellt er im Oktober sogar gleich zweimal im Bleriot Club unter Beweis: Am »Black Friday« präsentiert DJ Fresh Oldschool Black Music aus den 80ern, 90ern und 2000ern. Stücke von Größen wie Michael Jackson, Keith Sweat, Boys II Men, Silk, Mary J. Blige, Brandy, Monica, Aaliah und viele mehr werden an diesem Abend die Boxen zum Beben bringen. Auch auf der Ü31-Halloweenparty am 31. Oktober wird DJ Fresh für Partystimmung und gute Laune sorgen. Der Eintritt ist an diesem Abend frei, zudem gibt es besondere »Gruselshots« im Angebot. Für alle, die verkleidet kommen, gibt es sogar einen Shot aufs Haus.

Black Friday, Sa. 7. Oktober, 22 Uhr; Ü31-Halloweenparty, Di. 31. Oktober, 20 Uhr, Bleriot Club, Stuttgarter Str. 11, Heilbronn