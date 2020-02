EINE STADT – EINE NACHT – ÜBERALL LIVE-MUSIK

31. Live-Nacht Heilbronn

Es ist wieder soweit, im März kehrt die Live-Nacht zurück, schon zum 31. Mal in Heilbronn. Die alten Hasen wissen schon, wie es läuft: Einmal bezahlen und in den angesagtesten Locations feiern und tolle Live-Musik genießen. »Crazy Zoo« werden im Alex zu hören sein, im Chillers sorgen »Crema Latina« für Stimmung und »Dragon Fire« rocken den Hans im Glück Burgergrill. Natürlich sind auch »7 More Days« wieder mit von der Partie und begeistern im Irish Pub. Im Mangold spielen die Stimmungskanonen von »Perfect Heat« und im Wilma Wunder begeistern »The Ponycars« mit Rock und Rockabilly. Noch stehen nicht alle Acts und Lokale fest, alle Infos/Bands/Locations findet man in Kürze auf der Homepage.

31. Live-Nacht Sa. 21. März, 21-3 Uhr, Innenstadt, Heilbronn www.live-nacht-heilbronn.de