Die besten Silvesterpartys in Stuttgart

Das neue Jahr steht praktisch vor der Tür und dieses Mal treten wir sogar in ein neues Jahrzehnt ein. Davor muss sich aber erst gebührlich von 2019 verabschiedet werden, und das geht natürlich nirgendwo besser, als auf einer hippen Silvesterparty. Metropolen wie Stuttgart haben am 31. Dezember zahlreiche Events im Angebot, und da ist mit Sicherheit für jeden Geschmack etwas mit dabei. Egal, welchen Musikgeschmack man hat oder welchen Dresscode man bevorzugt, Stuttgart bietet eine enorme Vielfalt an Veranstaltungen an. Unsere Top 3 möchten wir mit euch teilen!

Der Knall Ball

Der einladende Titel unserer ersten Silvesterparty beschreibt genau das, worauf sich Silvesterfeiernde einstellen dürfen. Der großartige Event wird bereits seit einigen Jahren veranstaltet und findet in der Bar Romantica statt. Neun DJs sorgen für richtig gute Musik, einige davon sind sogar aus dem eigenen Label von Romantica. Dazu zählen Adi Dassler, Martin Rapp, Marco Bastone, sowie Dan & Rather. Auch die externen DJs Philipp Werner, Sheesh und Jakob Mäder sind mit am Start. Tatsächlich startet der Knall Ball erst um 1 Uhr morgens, geht dafür aber bis 15 Uhr nachmittags. Damit ist die Party der perfekte Event für alle, die noch gemütlich zuhause anstoßen und einige Neujahrsrituale zelebrieren möchten, bevor die wilde Nacht ins neue Jahr startet. Das coole Design des Clubs begeistert Besucher rund ums Jahr, zu Silvester wird jedoch noch jede Menge Golddeko hinzugefügt. Hier treffen elektronische Musik und pures Glamourfeeling aufeinander.

Feiern in Schräglage

Die Schräglage startete vor vielen Jahren als kleines Projekt unter Freunden. Auf einer Dachterrasse wurde eine kleine charmante Bar eröffnet, die sich über die Jahre zu einem der wichtigsten Hip-Hop-Clubs der Stadt etabliert hat. Mittlerweile stehen die Gäste hier Schlange und das mit gutem Grund. Wer zu Silvester jedoch nicht ewig warten und den großen Moment verpassen möchte, der besorgt sich die Karten zum Event bereits im Vorverkauf. Ab 22 Uhr startet der Einlass, eine Abendkasse wird ab 0 Uhr eröffnet. Wer mit seinem Ticket bereits vor Mitternacht zur Veranstaltung erscheint, erhält einen Welcome Drink und kann bei entspannter Musik die letzten Augenblicke des Jahres verbringen. Die große Party beginnt dann erst mit dem Start von 2020. Mit heißen DJs wird für reichlich Stimmung gesorgt, getanzt werden kann dann die gesamte Nacht. Ein Vorverkaufsticket kann online via Facebook gekauft werden und kostet rund 20 Euro.

Die Glamour-Party

Wem die laute Clubstimmung etwas zu viel ist, der findet vielleicht bei der nächsten Veranstaltung genau, wonach er gesucht hat. Die elegante Spielbank Stuttgart veranstaltet zum Jahresende eine Party, die im gehobenen Stil gefeiert wird. Dazu warten zwei DJs auf unterschiedlichen Floors darauf, die Menge zum Tanzen zu bringen. Wer lieber gemütlich einen Drink nehmen möchte, findet in der hauseigenen Cocktailbar genau wonach er sucht. Für die Veranstaltung werden zwei verschiedene Arten von Tickets verkauft. Um 59 Euro erhalten Gäste eine Welcome Drink, Snacks und einen Mitternachtssekt, dazu 20 Glücksjetons, mit denen im Casino gespielt werden kann. Mit einem Ticket um 149 Euro wird außerdem ein Gala-Buffet mit leckeren Köstlichkeiten aus dem Casinorestaurant Joyce geboten, dazu ein Aperitif. In beiden Fällen darf man sich über Glücksjetons freuen, mit denen alle Spiele im Casino ausgetestet werden können. Das Angebot ist groß, denn es gibt nicht nur zahlreiche Slot-Automaten, sondern auch Kartenspiele wie Blackjack, Poker und Baccarat. Bei einer Runde am Roulettekessel können auch Anfänger nichts falsch machen, denn über den Gewinn entscheidet gänzlich der Zufall. Angeboten wird sowohl das französische als auch das amerikanische Roulette. Das französische Roulette hat laut Betway nur eine Null auf dem Kessel und damit eine Zahl weniger im gesamten Rad. Damit steigen die Gewinnchancen für Spieler. Und wer weiß, vielleicht startet der eine oder andere das neue Jahr bereits mit einem kleinen oder großen Erfolg – Spielspaß ist jedoch garantiert.

Richtig coole Silvesterfeiern leiten das neue Jahr perfekt ein. In Stuttgart ist das Angebot groß und die Vielfalt der verschiedenen Locations macht die Auswahl nicht immer einfach. Mit unserer Top 3 kann auf jeden Fall nichts schiefgehen.