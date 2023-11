Die FDFP in Fellbach feiert Bildung: Einladung zur Party „Kappel Hill“ am 18.11.

Die Freie Duale Fachakademie für Pädagogik (FDFP), die Erzieher:innen-Fachschule in Fellbach (Kienbachstraße 20), feiert die Party „Kappel Hill“ am 18. November 2023 ab 19 Uhr in den Räumen der Fachakademie (Kienbachstraße 20). Eingeladen sind Schüler:innen und alle, die heute schon wissen, dass sie Erzieher:innen werden wollen (oder zumindest darüber nachdenken). Der Eintritt ist kostenlos, das Programm abwechslungsreich: fette House-Beats von DJ Kiti Arsa aus Stuttgart, Live-Visualisierungen mit der Graphic Recording Artistin Ines Schaffranek, Shirt-Siebdruck-Sessions mit freshen Designs und dazu feinste plant based Snacks und Drinks.

"Wir feiern Bildung"

Bildung ist der Schlüssel zur persönlichen Entwicklung und zur Zukunft der Gesellschaft. Sie eröffnet Chancen und verringert Ungleichheiten. Sie ist das Fundament informierter, toleranter Gesellschaften und treibt eine nachhaltige Entwicklung an. Dafür braucht es Fachkräfte und junge Menschen die Zukunftsgestalter:in werden und für qualifizierte pädagogische Arbeit mit den Jüngsten der Gesellschaft sorgen. „Wir feiern bei der Kappel Hill in Fellbach die unverzichtbare Rolle von Bildung und all jene, die sie gestalten“, sagt Schulleiterin Corinna Zerner. „Darüber hinaus stehen unsere Türen weit offen für alle, die sich für eine Zukunft im Bildungsbereich interessieren und die Gelegenheit nutzen möchten, um sich zu informieren und Ideen auszutauschen. Für alle, die Zukunft positiv verändern und mitgestalten.“

Das Programm

DJ Kiti Arsa an den Turntables: Wir sind begeistert, die DJane Kiti Arsa an den Akademie-Turntables mit einem House / Deep House-Set begrüßen zu dürfen. Dazu gibt es Visuals von Simon Schaller.

Graphic Recording mit Live-Visualisierung zu „Was macht gute Bildung aus? Bei unserer moderierten Live-Visualisierungsaktion haben wir gemeinsam die Gelegenheit, zentrale Fragen zur Bedeutung von Bildung, den Merkmalen von guter Bildung und der Rolle von Bildungsgestalter:innen künstlerisch aufzugreifen. Die talentierte Graphic Recorderin Ines Schaffranek wird die Gedanken und Impulse des Abends visuell festhalten. Während des Abends können sich die Gäste an der Entstehung des Art Works aktiv beteiligen.

DIY-Siebdruck-Sessions – Macht Euch ein eigenes Shirt

Bei der Siebdruck-Session unter Anleitung habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Motive zu gestalten und diese auf euer persönliches T-Shirt oder eine Bag zu drucken. Der Kreativworkshop findet in Kooperation mit Lara Dähne von der neuen Siebdruckwerkstatt „Druckeria“ in der Bad Canstatter Schwabenbräu-Passage und der Designerin Florentine Bofinger statt.

plant based food & feine Drinks – Verpflegung vom Feinsten

Genießt die vielfältige Auswahl an pflanzlichen Köstlichkeiten und feinsten Drinks, die von unseren Schulköch:innen mit Liebe und Kreativität zubereitet werden. Jeder Bissen und jeder Schluck sind nicht nur ein Genuss für den Gaumen, sondern auch eine Erinnerung daran, wie Bildung und Verantwortung für unsere Umwelt miteinander verbunden sind.

Alle Infos zur Party gibt es auch hier.

Über die FDFP – Freie Duale Fachakademie für Pädagogik

Die FDFP – Freie Duale Fachakademie für Pädagogik bildet an den drei Standorten Stuttgart (seit 2011), Karlsruhe (seit 2012) und Fellbach (seit 2019) staatlich anerkannte Erzieher:innen aus und qualifiziert Quer- bzw. Direkteinsteiger:innen. Möglich sind die praxisintegrierte Ausbildung (PiA), die Ausbildung mit dem Schwerpunkt Jugend- und Heimerziehung sowie ein einjähriges Berufskolleg für Sozialpädagogik. Die FDFP wird getragen von der KONZEPT-E für Schulen gGmbH und der element-i Bildungshaus Technido gGmbH. Beide gemeinnützigen Unternehmen sind Teil des Trägernetzwerks KONZEPT-E.