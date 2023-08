Die große MORITZ–Schlagerparty

MORITZ – das Stadtmagazin feiert Jubiläum! 30 Jahre gibt es uns bereits und anlässlich dieses runden Geburtstages wird groß gefeiert! Die Party-Band »Familie Hossa!« wird auf der großen Schlagerparty so richtig einheizen. Man taucht ein in die Hochzeiten des Schlagers, in eine Ära, in der Schlaghosen, Plateauschuhe und Brusthaare hip waren und die »Hitparade« mit Dieter Thomas Heck ein absoluter Pflichttermin. Wo »Familie Hossa!« ihre Show abfeiert, ist vor allem eins angesagt: Party von der ersten bis zur letzten Minute. Denn die neun erstklassigen Akteure präsentieren in ihrem Programm nicht nur die besten Kultschlager der 70er Jahre, sondern schöpfen auch aus einem Repertoire von Songs aus der Zeit der Neuen Deutschen Welle und deutschsprachigen Party-Hits der 80er. Für noch mehr gute musikalische Unterhaltung kommt auch DeeJee Lümmel, bekannt aus Funk und Fernsehen, zur großen Schlagerparty und bringt an den Turntables die Stimmung zum Kochen. Er wird die angesagtesten Songs der Größen der deutschen Schlagerszene von Helene Fischer bis Andrea Berg auflegen. Fürs leibliche Wohl sorgt das Catering-Team von Little Pinguin mit leckeren Burgern. Neben den gängigen, bartypischen Getränken gibt es für die Gästen an der Cocktailbar eine große Auswahl an Cocktails und Longdrinks. Noch bis 30. September kann man für 16 € Early Bird-Tickets erwerben.

Sa. 11. November, ab 19 Uhr, Flina, Flein bei Heilbronn

www.schlager-moritz.de

MORITZ verlost 5 x 2 Tickets für die große Schlagerparty