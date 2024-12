Golden Night – Stilvolle Partys in der Region!

Die neue Eventreihe für anspruchsvolles Partyvolk startet am 28. Dezember mit der ü30 Party durch. Gefeiert wird mit DJ Toni Montana im neueröffneten Greendoor in Heilbronn. DJ Toni Montana, bekannt aus zahlreichen Clubs und Events, sorgt für den perfekten Mix aus aktuellen Hits und Klassikern, die die Tanzfläche zum Beben bringen. Ein stilvoller Abend für alle, die gerne feiern und das Leben genießen! Alle Gäste erhalten bis 22 Uhr einen Begrüßungssekt.

Das Green Door in der Charlottenstraße in Heilbronn hat eine turbulente Geschichte hinter sich und hat mit Babak Samangi, Inhaber des Blackbones Steakhouse in Heilbronn und Bietigheim, einen neuen Inhaber gefunden. Samangi will die Kult-Location für eine etwas reifere Zielgruppe bespielen und weg vom Thema Jugend-Disco.

Und so geht die Wiedereröffnung des Green Door Hand in Hand mit dem Start der Golden Night-Eventreihe. Nur drei Tage nach der ersten ü30 Party wird im Green Door die rauschende Golden Night Silvester-Party folgen! Ab 22 Uhr kann hier gepflegt gefeiert, um Mitternacht auf ein tolles Neues Jahr angestoßen und bis in die frühen Morgenstunden getanzt werden.

Ü30 Golden Night am Sa. 28. Dezember

Dressscode: elegant, chic, smart, sexy, stylish

Tickets: Early Bird 10 € (nur online bis 15.12.),

VVK 12 € (nur online), Abendkasse 15 €

Silvester Golden Night am Di. 31. Dezember

Dressscode: elegant, chic, smart, sexy, stylish

Tickets: Early Bird 10 € (nur online bis 15.12.)

VVK 12 € (nur online), Abendkasse 15 €

www.goldennight.de

Green Door, Charlottenstraße 190, 74074 Heilbronn, www.greendoor-hn.de