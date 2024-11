»Green Door« Neueröffnung am 21. Dezember in Heilbronn

Ein Ort, viele Namen, noch mehr Besitzer – das Green Door in der Charlottenstraße in Heilbronn hat eine turbulente Geschichte hinter sich. Lange Zeit als Club von Michael Carle und Sascha Felten geführt, galt es lange als eine erste Heilbronner Adresse für alle Freunde von gepflegten Partyevents. Diverse spätere versuchte Neuausrichtungen und Namensänderungen – unter anderem »Polina« oder »Provocateur« – waren mehr oder weniger erfolglos und nicht von langer Dauer. Nun darf das Green Door wieder seinen ursprünglichen Namen tragen. Mit Babak Samangi, Inhaber des Blackbones Steakhouse in Heilbronn und Bietigheim, hat die Kult-Location einen neuen Inhaber gefunden – und damit auch ein neues altbewährtes Konzept: Es soll im Green Door eine partyaffine, aber etwas reifere Zielgruppe bespielt werden, vom Thema Jugend-Disco distanziert sich der neue Betreiber. »Wir wollen den Heilbronnern wieder ein Green Door zurückbringen, wie sie es aus den starken Zeiten vergangener Tage kennen.« Die große Neueröffnung steigt am Samstag, den 21. Dezember ab 21 Uhr. Eine Woche später folgt die ü30 Golden Night am Samstag, den 28. Dezember. Für diesen Abend wurde mit DJ Toni Montana ein echter Könner an Land gezogen, der seit drei Jahrzehnten schon bei vielen großen Events und Clubs in ganz Süddeutschland und dem benachbarten Ausland auflegt. Den Jahresabschluss wird dann drei Tage später mit der Silvester Golden Night stilvoll im Green Door weitergeführt. »Golden Night« heißt dabei die neue Veranstaltungsreihe, die ein wertiges Publikum ansprechen will. Ein großer Außenbereich und stilvolles Ambiente soll das neue Green Door wieder in eine der besten Partylocations in der Region verwandeln.

Opening Party am Sa. 21. Dezember,

Ü30 Golden Night am Sa. 28. Dezember,

Silvester Golden Night am Di. 31. Dezember

Green Door, Charlottenstraße 190, 74074 Heilbronn, www.greendoor-hn.de