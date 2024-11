Große Silvesterparty auf dem Schlossplatz

Noch keine Pläne für den Jahreswechsel? Kein Problem: Bei der großen Silvesterfeier auf dem Schlossplatz wird wieder fröhlich und friedlich in das neue Jahr gefeiert. Das Line-Up verspricht ausgelassene Partystimmung und Gänsehautmomente. Zudem läutet ein gigantisches Licht- und Laserspektakel das neue Jahr 2025 ein.

Als Headliner des Abends bringt »Tream« den Schlossplatz zum Beben. Deutschlands erster Schlagerrapper kombiniert verschiedene Stile und Genres und kreiert damit einen einzigartigen Party-Sound. Der 26-jährige Künstler tritt nicht nur bei den großen Festivals wie Deichbrand, Superbloom und Sputnik Spring Break auf, sondern wurde bereits mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet. Mit starken Beats, kraftvoller Blasmusik und sprühend vor Energie reißen »Moop Mama × Älice« das Publikum mit. Gleich zu Beginn heizen »The Baseballs« ihrem Publikum ordentlich ein. Die Band steht für den modernen Rock-‘n‘-Roll-Sound der 1950er- und 1960er-Jahre – packt bekannte Hits in neues Gewand.

Kurz vor Mitternacht sorgen Trompeter Kevin Pabst und Tenor Jay Alexander mit »You’ll never walk alone« und »Freude schöner Götterfunken« für einen Gänsehautmoment, bis schließlich der Countdown in Richtung Mitternacht beginnt. Dann läutet ein gigantisches Licht- und Laserspektakel mit Feuereffekten das neue Jahr 2025 ein. Dabei wird der gesamte Schlossplatz eingebunden, vom Neuen Schloss über die beiden Brunnen bis hin zur Jubiläumssäule. Mit vertrauten Songs im eigenen Stil wird sich »Big Tim« nach Mitternacht in die Dance-Herzen spielen. Mit seinen Remixes und Edits bekannter Hits prägt er die Feeds von TikTok und Instagram. Zum Zeitpunkt der Silvesterparty wird auch dieses Jahr das Riesenrad auf dem Schlossplatz aufgestellt sein. Das Mitführen und Nutzen von Pyrotechnik ist im gesamten Cityring nicht gestattet.

Silvester-Party

Di. 31. Dezember, 20 Uhr, Schlossplatz Stuttgart,

alle Infos & Tickets:

www.stuttgart.de/silvester