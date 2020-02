Halli Galli in Buchen hat Große Pläne für das neue Jahr

Seit fast 16 Jahren erfindet sich die Buchener Kult-Diskothek Halli Galli immer wieder neu. Nun ist es wieder soweit: Betreiber Matthias Köhler hat viel vor. Mit MORITZ sprach er darüber, was geplant ist und warum das große Re-Opening am 6. März mit Superstar Sido erst der Anfang ist.

Matthias Köhler nimmt einen großen Schluck aus seiner Kaffeetasse und sieht sich um. Noch ist im Halli Galli alles leer, die Sound- und Lichtanlagen sind aus, die Bühne ist dunkel. Dass hier demnächst große Stars wie der deutsche Chartrapper Sido stehen sollen, ist kaum zu glauben – für das Halli Galli ist das aber gar nicht so ungewöhnlich: Immerhin haben hier in der Vergangenheit schon Künstler wie Jürgen Drews, Michael Wendler oder Kay One vor tausenden Zuschauern den gesamten Laden zum Kochen gebracht. Köhler nickt stolz: »Alles, was Rang und Namen hatte, war schon bei uns im Halli Galli.«

Seit 2004 betreibt Matthias Köhler in Buchen schon »sein Baby«, den größten Disko-Stadl Süddeutschlands. In dieser Zeit hat das Halli Galli viele Verwandlungen und Veränderungen erlebt: »Das lag ja schon in der DNA dieses Ladens«, erklärt Köhler. »Wir wollten damals bewusst etwas aufbauen, was es in dieser Form noch nicht gegeben hat – und das war in unserem Fall eben ein Großraumstadl.«

Anfangs war das Halli Galli noch auf Mallorca-Partyatmosphäre fokussiert. »Man muss aber immer mit der Zeit gehen und sich ständig neu orientieren«, so Köhler. Über die Jahre wurden so auch zunehmend Rock und Pop sowie Techno-Events in das Konzept der Buchener Diskothek aufgenommen. Auch vor großen Umbaumaßnahmen schreckte das Team nicht zurück: So wuchs das Halli Galli nach und nach auf zwei Etagen mit drei Club-Areas. – Hip Hop, House, International & Party – an. Zudem gibt es diverse Ruhe- und Außenbereiche, zusätzlich geplant sind noch unter anderem eine Cocktail-Lounge und ein Shisha-Bereich. Matthias Köhler fasst zusammen: »Das Ziel ist einfach, dass sich so viele Menschen wie möglich in einer Location wohlfühlen können.«

Knapp 16 Jahre später steht das Halli Galli nach einer Winterpause vor der nächsten Veränderung: Gemeinsam mit seinem neuen Geschäftspartner will Betreiber Matthias Köhler den Fokus zukünftig wieder mehr auf große Events legen: »Das Halli Galli soll nicht mehr nur als Großraumstadl gesehen werden, sondern auch wieder als Eventlocation«, erklärt Köhler. Eröffnet wird mit einem echten Knaller: »Wir haben es tatsächlich geschafft, für den Saisonauftakt den erfolgreichen Rapper Sido zu gewinnen.« Ein Einzelfal soll das nicht bleiben: Geplant sind noch viele weitere Großveranstaltungen, die Köhler noch nicht verraten will.

»Die Diskothekenlandschaft hat sich in 16 Jahren einfach stark verändert und wer nicht bereit ist, sich regelmäßig mitzuverändern, der kann dann irgendwann nicht mehr mithalten«, so Köhler. Dass es in einer Zeit, in der immer mehr Locations schließen müssen, das Halli Galli immer noch gibt, spreche dabei für sich. »Die Gerüchteküche brodelt immer, aber in naher Zukunft haben wir nicht vor, zuzumachen«, versichert Köhler. »Hier ist alles von Hand aufgebaut und mit Herzblut betrieben und das merkt man auch.«

Halli Galli Re-Opening mit Sido & Dj Desue am Fr. 6. März, 21 Uhr

Halli Galli, Am Hohen Markstein 7, 74722 Buchen

www.halli-galli-buchen.de