Happy New Year Party im Kinki Palace Sinsheim (31.12.25)

Gemeinsam mit dem Kinki Palace Sinsheim können Partyfans zusammen einen tollen Jahresabschluss und den besten Start ins neue Jahr 2026 feiern! Auf dem größten Floor „ARENA planet dance“ wird mit heissen Hip Hop & Black Music Beats mixed with famous Party Latina Tracks ins neue Jahr gestartet und explosiv die Korken knallen gelassen!

In der Suite feiert man gemeinsam zur besten MIXED PARTY MUSIC. In den 7 VIP Lounge Bereichen und den unseren VIP Tischen kann man mit Freunden exklusiv die Nacht genießen.

HAPPY NEW YEAR GRATIS SPECIALS

* Welcome Drink

* Candys, Lollies, Water Ice

* Lasershow mit dem besten und stärksten Lasersystem Süddeutschlands

* Confetti Power, Luftballon und Luftschlangen Deko

* Midnight Countdown

* LED Sticks

* Feuerwerk der Gäste im abgesperrten Parkplatz Bereich

Happy New Year Party

31. Dezember, 21:30– 05.00 Uhr

www.kinki.de