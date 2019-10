Gartenlaube Heilbronn

Wenn die Theke brennt und die Stangen quietschen steht die St. Pauli Party vor der Tür zur Laube. Am 2. Oktober gibts Musik querbeet, das reicht von Rock über Pop bis hin zur »mixed music« aus den 1980er bis 2000er Jahren. Der Eintritt ist frei, Zutritt ist ab 18 Jahren.

La Boom Leingarten

Am 2. Oktober treffen in Leingarten zwei Ären aufeinander: Die einen sind mit der Musik von »Notorious B.I.G.« aufgewachsen, die anderen haben erst mit mit »Tyga« zum Hip-Hop gefunden. Im La Boom gibts am 2. Oktober für beide Seiten ordentlich was auf die Ohren, dafür sorgen die DJs Lineup, Fantastic, Dux und M.A.R . Bei »I Love Oldschool XXL« kommen Hip-Hop-Fans aus jeder Ära voll auf ihre Kosten!

kinki palace Sinsheim

»Die 90er Knaller« im »planet dance« und die 2000er Hits im »mirage« machen diese Party zu etwas ganz Besonderem. Als erste Discothek in Deutschland veranstaltete der Kinki-Palace eine 90er Party und setzt diese Tradition am 2. Oktober fort.

Creme 21 heilbronn

Im Party-Club Heilbronn ist die »Ü30 Platin Party« am 4. Oktober schon in den Startlöchern. Eingeladen sind alle um und über 30, die bei ­lockerer Atmosphäre mit Gleichgesinnten so richtig abfeiern wollen. Eine Party mit Stil, die zu interessanten Gesprächen einlädt. Passende Musik darf da nicht fehlen! Top DJs treffen mit Finest Mixed-Music, Club Classics, Dance and House, Best Black-Music und Reggaeton genau die richtigen Töne.

Kulturforum Brackenheim

»Saturday night fever – Move your body – Let´s dance« - Wem zu diesen Songs sofort der passende Sound einfällt, ist bei der 7. Tanznacht in der Kapelle gut aufgehoben. DJ Dr. Jay und DJ Beng servieren eine feine Auswahl tanzbarer Musik für alle, die schon etwas länger jung sind! Los gehts am 12. Oktober auf der Kulturbühne in Brackenheim.

TanzPalast Bad Rappenau

Auch im Tanzpalast hält das Oktoberfest Einzug. Für die feinsten »Russian Beats« sorgt am 12. Oktober DJ Sam, Disco und Karaoke stehen dabei ebenso auf der Tagesordnung. Für den großen oder kleinen Hunger zwischendurch gibts ein Buffet, den Oktoberfest im Tanzpalast heißt: 8 Stunden abfeiern!

Mobilat Heilbronn

Tarantismus geht in die nächste Runde und präsentiert Volume II mit niemand geringerem als der Deutschrap-Legende »HIOB«.Nach zahlreichen Kollabo-Alben mit Morlockk Dilemma und Underground-Classics wie »Die Zampanos«, kehrt Hiob nach 7 Jahren der Solo-Abstinenz auf die große Bühne zurück. Mit ihm kommt ein »Barde der Zurückgebliebenen« am 12. Oktober nach Heilbronn, eine Legende aus vergangener Zeit, das man in der heutigen Clubszene nur noch selten trifft.

Pfläumli Heilbronn

Ein glückliches Jahr im Pfläumli neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Etwas vom Glück dieser Saison soll weitergegeben werden und zwar an Menschen die Hilfe benötigen oder einfach auch einmal ein paar Glücksmomente erleben möchten. Daher findet auch in diesem Jahr, am 19. Oktober, die Charity-Jam Veranstaltung im Pfläumli statt. Mit dabei sind Musiker aus Perfect Heat, Rocks off, Steflex, Gravity, UCCrew und vielen mehr, die in dieser einmaligen Konstellation so noch nie aufgetreten sind.

TSV Halle Höchstberg

Auch in diesem Jahr findet am 24. Oktober wieder eine Halloweenparty statt. Mit dabei ist DJ Nico Rebe, der auch in diesem Jahr wieder ordentlich einheizen wird.

Rockfabrik Bad Friedrichshall

Mit »Los Diablos« und »Rock Like Hell« kommen zwei Bands und sechs Stunden Live-Musik auf die Bühne. Los Diablos, das Rockduo aus Frickenhausen bei Stuttgart, ist an Power nicht zu überbieten. Ihre einzigartige Bühnenpräsenz und die Leidenschaft der Songs die sie präsentieren reißt die Fans regelmäßig zu Begeisterungsstürmen hin. Ein solcher Sturm wird am 26. Oktober in der Rockfabrik folgen.

»HANNE KAH« - Botschafter der Generation Y Musik, die Generationen eint!

Was haben Axel Prahl, Andreas Bourani und James Newton Howard gemeinsam? Die Antwort ist einfach: Gastspiele von »HANNE KAH«. Die vierköpfige Band aus Mainz versteht es, musikalische Genre und Generationen zu vereinen. Dabei bewegt sie sich zwischen musikalischen Größen wie Amy Macdonald, »Mumford & Sons« oder Rosanne Cash. Trotzdem hat es die Band geschafft, ihren eigenen Sound um die Ausnahme-stimme ihrer Sängerin Hanne Kah zu finden und zu prägen. Mutig und selbstbewusst etablieren die vier Musiker das Genre »Outlaw Music« in einer eigenen Klangfarbe, die es so von einer deutschen Band so noch nicht zu hören gab. Auf ­internationalen Festivals in Kanada und Übersee hat sich »HANNE KAH« bereits einen festen Platz erspielt. Mit ihrem 2. Album »Y« überrascht das Quartett einmal mehr auch mit Enthusiasmus sowie mit tagespolitischen Themen.

Altstadt 2.0

Eventreihe »Hydra« beginnt Der Körper ist eine MIschung aus Drache und Reptil, die Haut der Hydra schillert in tiefen Rot- und Grüntönen und einer ihrer neun Köpfe ist aus purem Gold.Im Mythos ist das Ungeheuer unsterblich, immer wenn ein Kopf abgeschlagen wird, wachsen zwei neue nach. Unsterblich - genau wie die Leidenschaft zur elektronischen Musik im Altstadt 2.0. Der Auftakt findet am 4. Oktober statt, mit dabei: Nicolas Sarcuez. Von Deep-House bis hin zu Detroit/Chicago House-Electro - Mit Nicolas ist einiges geboten. Bei Techno-Beats und eindrucksvollen Sound-Gewitter kommt mit »DeniZ« der Sommer zurück in die Altstadt, zu hören sind harte Techno-Beats, die keinen Besucher sitzen lassen. Am Ende bringen »Nyx« und »Poco Loco« die Bude nochmal so richtig zum Beben, hier sind 150 BPM keine Seltenheit. Ekstase ist das Motto!

Club Connect

Feiern in 6 Clubs Die Kultparty des Jahres steht wieder vor der Tür und verbindet Heilbronn zu einer ­großen Clublandschaft. Von Mixed Music über Elektronische Tunes bis Latin Beats und feinster Urban Music - für jeden ist das Passende dabei! Das Beste: Einmal Eintritt zahlen und in über fünf Club abfeiern! Jeder kann seine Reiseroute selbst bestimmen und entscheiden, wo er anfängt und wo er bleibt!

Küffner Hof Halloweenparty

Die größte Halloweenparty der Region findet bereits zum 15. Mal in Folge auf dem Küffner Hof in Langenbrettach-Neudeck statt. Die Gäste erwartet ein schauriger Partyabend mit vielen gruseligen Gestalten und Musik von verschiedenen Live-DJs. Cocktails- und Mixgetränke sorgen für Abkühlung, große und kleine Snacks stehen für den Hunger zwischendurch bereit.

The Rooms Club Heilbronn

Neueröffnung nach Umbau Der Rooms Club lädt nach der Sommerpause zur großen Wiedereröffnung in die umgebauten Räumlichkeiten in der Etzelstraße ein. Um das Feier-Erlebnis zu maximieren wurde sowohl die Bar, als auch der Mainroom komplett umgebaut. Techno-Urgestein Magda von Richie Hawtins trifft an diesem Abend die richtigen Töne und feiert zugleich ihren ersten Auftritt in der ­Käthchenstadt. Begleitet wird sie von Heilbronn´s very own, Candy Pollard, der den neuen Mainroom gleich austestet. Bolly Noise im Smokers Room rundet den Abend hinter den Plattentellern ab. Ein ganz besonderes Special an diesem Abend wartet auf all jene, die im Vorfeld »Zusage« oder »Interessiert« auf ­Facebook geklickt haben, dann zahlt man nur den halben Eintritt! Aber Achtung: Die Aktion, die nur an diesem Tag gültig ist, endet um 0:30 Uhr!