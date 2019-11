Hettinger's Hütt'n Gaudi – It‘s Snowtime!

Hettinger Reisen eröffnet am 15. November die neue Skisaison mit einer Apres Ski Party der Superlative. Bei Einbruch der Dunkelheit grassiert das Partyfieber. Der RosenBerg ruft!!!

Durch angesagte Live Acts und einzigartigem Flair hat dieses Event schon seit Jahren Kultstatus erreicht. Ab geht´s in der Hütte – ab 18:30 Uhr Vorglühen und Warm-up mit DJ Fabi. Die Liveband »Rockit«, die legendären DJs Crazy + Maio und Der Odenwald DJ bringen die Hütte zum Beben. »Hey, das geht ab!«

Top Act: PS Alex- bekannt durch seine Auftritte im Mega Park und Bierkönig auf Mallorca. Mittlerweile ist Alex auch regelmäßig in der Apres Ski Location Club Limo im Skigebiet Silvretta Montafon anzutreffen. Mit seinen Ballermann-Hits wie »Eine Frau, die mich nach Hause trägt« und »Heut’ Abend hab ich Kopfweh…« wird er die Stimmung noch einmal richtig anheizen. XXL-Trofana-Bar, Skihaserl-Bar, Biersause, snowtime-Bar und ein großes rustikales Ü-30 Zelt – das gibt die Party des Jahres! Hinzu kommt eine Tombola mit tollen Gewinnen z.B. eine Skitour nach Ischgl.

»Hettinger‘s Hüttengaudi« rockt den Winter – So geht Party! Das Event macht Lust auf Sonne, Berge, Schnee und gute Laune. Ganz nach dem Motto »Don`t drink and drive“ bietet die „hettinger snowcrew“ wieder Tages-und Mehrtages Skiausfahrten in die angesagtesten Skigebiete. It`s snowtime. Die Party beginnt im Bus.

Hettinger‘s Hüttengaudi, Fr. 15. November, 18:30 Uhr

Sportgelände Rosenberg, www.hettingerreisen.de