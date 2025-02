Kornwestheim feiert eine Riesenfete beim SVK Party Fasching

Jeder der Lust hat an Fasching so richtig zu feiern und die Sau raus zu lassen, sollte sich Samstag, den 1. März, knallrot im Kalender anstreichen. Denn endlich ist es wieder soweit: Der SVK Party Fasching steht vor der Tür und wartet mit einem echten Knallerprogramm auf alle Besucher. Seit über 20 Jahren ist der SVK Fasching die größte und beliebteste Faschingsveranstaltung Kornwestheims. In diesem Jahr dürfen sich die Besucher auf mitreißende Beats von ihrem Lieblings-DJ Harry Garcia freuen, der den Abend mit fesselnden Klängen unvergesslich macht und die Halle zum Beben bringt – zusätzlich erwartet sie ein ganz besonderer Überraschungsgast! Damit die Gäste gut gestärkt und voller Energie durch die Nacht tanzen können, wird es auch diesmal neben einer bunten Auswahl an Getränken vor Ort einige kleine Speisen geben. So kann man sich auf eine bombastische Faschingsparty freuen, die all Erwartungen übertrifft.

Damit auch wirklich jeder sich sein Ticket sichern kann, gibt es drei Vorverkaufsstellen in Kornwestheim: das SVK FunSportZentrum (Bogenstr. 35), Zweiradsport Luithardt (Theodor-Heuss-Str. 20), und das Plan B (Bahnhofsplatz). Darüber hinaus kann man sich sein Ticket auch online über eventim-light oder an der Abendkasse sichern. Die Karten kosten 13 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse. Der Eintritt ist ab 18 Jahren. In diesem Jahr können sich alle Studenten, Schüler und Azubis auf ermäßigte Tickets freuen. Einfach einen Nachweis mitbringen und sich den Platz auf einer der besten Faschingsparties des Jahres sichern!

SVK Fasching, Sa. 1. März, 19.30 Uhr, Sporthalle Ost, Kornwestheim, www.sv-kornwestheim.de/svk-fasching-2025