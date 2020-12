Kulturgesichter0711: Die Gesichter der Kultur erhalten

Ein Blick in die nachdenklichen und teilweise traurigen Gesichter spricht Bände: Seit Freitag, 13. März 2020, steht die Stuttgarter Konzert- und Veranstaltungsbranche aufgrund des bestehenden Veranstaltungsverbotes still. Mit der Initiative »Kulturgesichter0711« schließen sich eine Vielzahl der Stuttgarter Kulturschaffenden der gemeinsamen Aktion »Ohne uns ist‘s still« an, die ihren Ursprung beim Verband der Münchner Kulturveranstalter e.V. nahm und seither in Hannover, Bremen, und Osnabrück adaptiert wurde.

Seitdem die Corona-Krise Mitte März mit voller Wucht zugeschlagen hat, steht die Stuttgarter Konzert- und Veranstalterbranche still, egal ob es sich um Großevents, wie den für den Juni geplanten Auftritt von Rammstein in der Mercedes-Benz-Arena oder den Christmas Garden in der Wilhelma, oder auch nur die kleinen Konzerte und Auftritte in den unzähligen Stuttgarter Clubs handelt. Mit einem Mal ging nichts mehr.

Getreu dem Motto »black shirt, sad face« möchten alle beteiligten Kulturschaffenden in Stuttgart mit der Aktion »Kulturgesichter0711« auf die vielen persönlichen Schicksale hinweisen, die hinter dem sechstgrößten deutschen Wirtschaftszweig stehen. Hinter jeder einzelnen Veranstaltung steckt schließlich ein großes Team, angefangen vom Veranstalter über den Techniker bis hin zum Künstler selbst. Ein gutes Event zu organisieren, ist harte Arbeit, die auf vielen Schultern getragen wird. Dementsprechend viele Betroffene gibt es in der Stuttgarter Kulturlandschaft und ein Ende dieser Situation ist für alle Kulturgesichter, ohne passgenaue Hilfen und Stufenplänen zur Lockerung der andauernden Veranstaltungsverbote, leider nicht in Sicht. Auch im Dezember wird es wohl bei einem Verbot für einen Großteil der Veranstaltungen bleiben. Es bleibt also nur zu hoffen, dass das neue Jahr eine Besserung bringt.

Um den Betroffenen in der Corona-Krise ein Gesicht zu verleihen, wurden seit September unter der Federführung von Chris Ahlers, dem Projektleiter und Booker bei »C2 CONCERTS«, mehrere Fotoshootings mit dem Musikfotografen Dominic Pencz abgehalten. Im »Im Wizemann« in Stuttgart wurden bisher 180 Kulturschaffende aus Stuttgart vor die Linse geholt, um sich so in der »Corona Canceled Concert Crisis« Gehör in der unerträglichen Stille zu verschaffen.

Nach und nach werden alle Portraits auf den Social Media Kanälen von »Kulturgesichter0711« veröffentlicht. Die Aktion ist eingebunden in die Initiative »#ohneunsistsstill« der nationalen Veranstaltungsbranche, die hofft, diese existenzbedrohliche Situation stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.

Alle Infos zu Aktion unter: www.facebook.com/kulturgesichter0711 und www.kulturgesichter0711.de