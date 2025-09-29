Live-Nacht Waiblingen, 15.11.25

Rappelvolle Lokale, herausragende Bands, Musiker und DJs gepaart mit grandioser Stimmung. Mit Feierlaune und der Crème-de-la-Crème der Live-Musik schreibt das Kult-Event Live-Nacht seine Erfolgsgeschichte in diesem Herbst in Waiblingen fort. Die attraktiven Lokale, die schöne Kulisse der Innenstädte und die hohe Qualität der Bands sind ein Markenzeichen dieses Events. Dank kurzer Wege können die Live-Nacht-Besucher bei der 17. Auflage ganz gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern und sich ihr persönliches Musikprogramm zusammenstellen. Spielbeginn ist um 21 Uhr, die Lokale haben schon vorher geöffnet. Dort kann man sich nach Herzenslust stärken, um viel zu erleben. alh

Live-Nacht Waiblingen, Sa. 15. November, 21 bis 5 Uhr, Innenstadt Waiblingen, Tickets: 12 € im Vorverkauf, 15 € an der Abendkasse. Alle Infos und Tickets unter: www.live-nacht.de