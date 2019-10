Partytaugliche Zufluchtsstätte

Was wäre: wenn sich nach der längst vergangenen Apokalypse alle Überlebenden an einem besonderen Ort treffen würden, um gemeinsam das Leben zu feiern? Was wäre: wenn man an diesem Ort in der Zukunft und Teil dieser einzigartigen Party sein könnte? Es ist möglich. »Sanctuary« ist das Utopia der Partykultur. Sexy, ausschweifend, vielfältig, respektvoll, orgiastisch, aufregend und nicht von dieser Welt, wie wir sie im Jahre 2019 kennen. Aufreizende Tänzerinnen und Tänzer verwirren die Sinne, jedermann und jederfrau hier ist eine Sensation für sich. Toughe Endzeitkriegerinnen begegnen muskelbepackten Neo-Vikings, avantgardistischen Bodyperformern, mystischen Stelzenläufern und Wesen, deren Geschlechtszuordnung fließend ist. Man darf sich auf eine Shibari-Session freuen, Luftakrobaten bestaunen und meterhohe Mensch-Tierwesen an der Bar sehen. Diversity ist das zentrale Element bei »Sanctuary«. Gefeiert wird das Spektakel am Mittwoch, den 2. Oktober, (Vorfeiertag) im Club KÖ51, Königsstraße 51 (auch bekannt unter Toy oder City Department) in Stuttgart.

Mallorca meets Wasen

In diesem Jahr wird der Ballerman mal wieder kurzerhand von Mallorca nach Stuttgart auf den Wasen verlegt. Am 3. Oktober heizen beispielsweise Almklausi, Ikke Hüftgold und Lorenz Büffel bei der »Mallorcaparty« im Festzelt zum Wassenwirt dem Partyvolk ordentlich ein. Am 6. Oktober feiern Mia Julia, Tobee und Andy Luxx im Klauss&Klauss Dinkelacker Festzelt ein fettes Ding namens »Wasen-Mallorca-Party«. Beste Stimmung ist garantiert ... also nichts wie ran an den Sangria-Eimer.

Stuttgarter Burlesque Festival

Willkommen in der glitzernden Welt des Burlesque! Zum bereits vierten Mal bringen Fanny di Favola, Raunchy Rita und Elmar Jäger im Rahmen des Stuttgart Burlesque Festivals ein mehrtägiges, bombastisches Programm auf die Bühne, das vor außergewöhnlichen Künstlern, Sexappeal und Sensationen nur so strotzt. Das Publikum darf sich dabei auf die volle Packung Burlesque mit Glamour, Glitzer und Rock’n Roll freuen. An zwei Abenden wird in zwei höchst unterschiedlichen Shows die frivole Entkleidungs-Kunst gefeiert. Die hochkarätigen Performer treten aber nicht nur ins Scheinwerferlicht auf der Bühne, sondern bieten auch Workshops zum Mitmachen am dritten Tag des Festivals an. Am Freitag, den 4. Oktober, startet der bunte Reigen um 21 Uhr mit der »Contest Night« im Club Universum. Einen Tag später folgt am 5. Oktober (Beginn 21.30 Uhr) im Friedrichsbau Varieté als Festival-Highlight die »Grand Gala«.

Megaparty im Stadtzentrum

Wenn »Leo tanzt« bebt das Herz. Am 31. Oktober ab 21 Uhr steigt wieder mitten im Herzen von Leonberg in der Stadthalle die traditionelle Party-Sause »Leo tanzt«. Zwei Tanzflächen, Top DJs und die größten HIts der vergangenen 40 Jahre, von 80er über 90er, Charts, Party, House bis Black. Bis 22 Uhr erhält übrigens jeder Gast einen kostenlosen Welcome-Drink.

Monster Party

Es wird düster! Sehr düster! Denn in der Nacht der Geister und Dämonen verwandelt sich das Sensapolis in Sindelfingen wieder zu einer großen, gruseligen Partylocation. Auf der unheimlich beliebten Halloween-Party heizen DJ Crazie Pee und das Soundforceteam den Gästen ordentlich ein. Mixed Music mit den besten Hits der letzten Jahrzente und Aktuelles erwartet das Feier-Volk am Donnerstag, den 31. Oktober, ab 22 Uhr auf zwei Dancefloors. Ein rabenschwarzes Erlebnis, und ein schaurig dekorierter Park warten in Sindelfingen auf die Party-People!

Voll das Brett

Die Discotronic Night im Club Kowalski geht in diesem Monat mit einem echten Brett in die nächste Runde: Gregor Tresher ist am Freitag, den 11. OKtober, zum ersten Mal in Stuttgart zu Gast. Kaum ein anderer deutscher Produzent hat Jahre hinweg so beständig abgeliefert wie Gregor Tresher, von Zusammenarbeiten mit Sven Väth bis hin zu zwei eigenen Labels, Break New Soil und GTO. Dazwischen liegen unzählige Releases, die den Technomarkt ordentlich durchgewirbelt haben.

Lydmor Elektronischer Störenfried

Als selbsternannter Störenfried zieht die dänische Klangkünstlerin »Lydmor« ihr Publikum immer wieder in den Bannkreis ihrer mitreißenden Energie. Hinter »Lydmor« steckt die in Kopenhagen wohnhafte Jenny Rossander, die als Produzentin elektronischer Musik, Songschreiberin, Sängerin und Texterin zuletzt zunehmend auf sich Aufmerksam machen konnte. Am 11. Oktober ab 20Uhr in der Schräglage,Stuttgart.