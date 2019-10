Szenegeflüster Neckar- Odenwald und Kraichgau – Oktober

Kinki palace Sinsheim

»Die 90er Knaller« im »planet dance« und die 2000er Hits im »mirage« machen diese Party zu etwas ganz besonderem. Als erste Discothek in Deutschland startete der Kinki-Palace mit einer 90er Party und setzt am 2. Oktober mit dieser Tradition fort.

Airport Würzburg

Das Hip-Hop Festival in Würzburg steht vor der Tür und startet am 5. Oktober mit seiner großen Premiere. Zu hören gibts den neuesten Urban Hip Hop Sound, ergänzt durch eine Vielzahl von Specials und Showelementen. Konfetti-Kanonen, Strobolicht und viele »crazy Gifts« erwarten die mutigen Besucher.

L Club Würzburg

Vier Alben, über 250 Konzerte und zahlreiche Songs in Kinofilmen – Simon Konrad und Nadine Renneisen können auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken, wenn sie am 13. Oktober die Zuschauer im L Club mit ihrem ganz eigenen »Indie-Pop« begeistern. Auf der Tagesordnung stehen Songs von Simons Band Albert und einige neue Stücke aus dem eigenen Reportaire.

Halle02 Heidelberg

Nie wieder Single sein! Bei dieser Party gehts genau um dieses Motto. Im lauschigen Ambiente der »halle02« trifft bei der »Single Party« Frosch auf Prinzessin aufeinander und können den Kontakt zum Traumpartner entweder mit neuen Flirttechniken wie Lovoo- oder Spotted-Apps oder aber ganz im »Old-School-Style«, mit einer handgeschriebenen Nachricht, herstellen. Los gehts am 19. Oktober.

Tante Gerda Mosbach »Schultzes«

Das Team von Tante Gerda in Mosbach darf erneut die Jungs von »Schultzes« begrüßen, die am 12. Oktober Songs aus allen Ecken ihrer musikalischen »Roots« zum Besten geben. Interpretiert werden neben alten Bluesklassikern auch Stücke von J.J. Cale oder David Lindley sowie Songs aus der Kategorie Bluegrass und Rock ‚n‘ Roll. Ab 20 Uhr in der Tante Gerda, Mosbach.

Tanzschule Mosbach »Let´s Tängo!«

Zeit das Tanzbein zu schwingen und die stimmungsvolle Atmosphäre im »Tangö« zu genießen denn am 12. Oktober steht die unvergessliche Tanzparty auf dem Programm. Auf dem Programm stehen Geselschaftstänze wie Walzer und Discofox aber auch Latein-Tänze wie Samba, Rumba oder Cha-Cha. Für klassische Songs, heiße Rythmen und erfrischende Getränke sorgt das Team der Tanzschule. Ab 21 Uhr in der Tanzschule, TangöIndustriestr. 13, Mosbach.