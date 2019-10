Rathausfoyer Künzelsau

Auch im Oktober steigt im Rathausfoyer Künzelsau wieder die KÜNightLive. Little Miss Martin sorgen am 2. Oktober mit Soul, Rock, Pop und Funk von Künstlern wie Tina Turner, Stevie Wonder, Lenny Kravitz, James Brown oder Amy Winehouse für grandiose Stimmung.

Ansbacher Kammerspiele

ButtonBeFactory lieben Musik und garantieren noch echte, handgemachte Klänge ohne Sequenzer und Backingtrack – es wird nur gespielt, was das Publikum auch sehen kann. Durch ein gemischtes Programm aus alten Klassikern bis hin zu aktuellen Hits kommt jeder am 4. Oktober in den Kammerspielen voll auf seine Kosten.

Hangar Crailsheim

Wie in den 80ern und 90ern unter der Discokugel »abdancen« und bei Kultdrinks den Abend genießen, das bietet die Hangar Club Night am 5. Oktober. Der DJ legt dabei nur die besten Hits der 80er und 90er auf. Vormerken – vorbeikommen – abfeiern.

Festhalle Ingersheim

Für Junge und jung gebliebene lässt die Landsmannschaft der Banater Schwaben das Crailsheimer Volksfest bei der After Volksfest Party am 19. Oktober Revue passieren. Bei zünftiger und live gespielter Schlager- Pop- und Rockmusik kann jeder das Tanzbein schwingen.

Gleis 1 Waldenburg

Die besondere Gleis-1-Disco mit den zwei erstklassigen DJs Gitze und Holger lädt ein zur Gespensternacht im Bahnhof. Die Halloween-Ü-Egal-Disco findet natürlich am 31. Oktober statt. Aufgelegt wird Rock, Pop, Funk, Soul, Raggae, Grunge-Alternative, HipHop und Electro.

Mittelaltermarkt Feuchtwangen - Mittelalterliches Musikfestival

Bereits im letzten Jahr erwies sich das Musikfestival, das als Teil des Mittelaltermarktes zu Feuchtwangen veranstaltet wurde, als großer Erfolg – natürlich findet es auch in diesem Jahr wieder statt. Sieben Topbands der Mittelalterszene werden am 19. Oktober ab 10:30Uhr auf der gesonderten Festivalfläche im Zwinger Sulzachparkauftreten. Zum Lineup gehören »Saltatio Mortis«, die stets gemäß ihrem Motto »Wer tanzt, stirbt nicht« auftreten, »Ye Banished Privateers«, eine aus Schweden stammende Folk-Band, »Die Streuner«, eine Bonner Mittelalterband, die bereits seit 1994 besteht, und »Reliquiae«, die ihren Stil als »Medieval Dark Rock« beschreiben. Ebenfalls mit dabei sind »Corvidae«, die klassischen Rock-Sound mit Instrumenten wie Dudelsack und Rauschpfeife anreichern, »Mythemia«, die sich auf Fantasy-Folk-Rock verstehen, und die Augsburger Mittelalterrockband »Lautenmann«.

Club Factory - Niedrige Preise Party

Zum letzten Mal in diesem Jahr findet am 2. Oktober ab 21 Uhr die Niedrig Preise Party in Crailsheim statt. So legendär und berüchtigt ist nur das Original. Familie, Freunde, Nachbarn... es sind alle mit am Start, um bei der geilsten Party des Jahres am Vorfeiertag zu eskalieren.

Wanted Classic Rock Night

Wenn jemand das Label »Rockband« wirklich verdient hat, dann ist es Wanted. Sie lassen am 4. Oktober in der Tanzmetropole Neustädtlein den Rock wieder aufleben – von Classic Rock über Hard Rock bis hin zu den rockigen 80ern und Hard‘n Heavy Style. Die sieben Vollblutmusiker bringen jahrelange Rockerfahrung auf die Bühne und erfreuen ihr Publikum ab 19:30 Uhr mit Songs von Rammstein, U2, Metallica und vielen weiteren.