Die Alterselite Feiert

Es ist Mittwochabend. Du musst verrückt sein, denn Dein Hintern liegt nicht auf dem Sofa, sondern steht in einer Schlange vor dem Top10 Tübingen. In der Schlange stehen Gäste, die »Party« statt »Parteeeey« und »Disko« statt »Club« sagen. Das letzte Mal, dass Dir das Warten so lange vorkam, war, als Du in den 90ern Deinen Lieblingssong aus dem Radio auf Kassette gebannt hast. Endlich betrittst Du das Top10, coole in Schale geworfene Partypeople singen gut gelaunt Dr. Albans »Hallelujah« mit. Und weil du ein Frühstarter bist, geben Dir die netten Kellnerinnen noch einen Empfangssekt mit. Mit der Alters-Elite redest Du über die goldenen Zeiten von Gameboy, Tamagotchi, Walkman, Windows 95 und Love-Parade. Egal, denn am Mittwoch, den 2. Oktober, ist ab 21 Uhr eine dieser exklusiven Tübinger Party-Nächte wie früher bei denen es wieder einmal heißt: »Feiert und tanzt als gäbe es kein Morgen mehr bei Ü30 im Top10!«

MALLORCA MEETS WASEN

In diesem Jahr wird der Ballermann mal wieder kurzerhand von Mallorca nach Stuttgart auf den Wasen verlegt. Am Donnerstag, den 3. Oktober heizen beispielsweise Almklausi, Ikke Hüftgold und Lorenz Büffel bei der »Mallorcaparty« im Festzelt zum Wassenwirt dem Partyvolk ordentlich ein. Am 6. Oktober feiern Mia Julia, Tobee und Andy Luxx im Klauss&Klauss Dinkelacker Festzelt ein fettes Ding namens »Wasen-Mallorca-Party«. Beste Stimmung ist garantiert ... also nichts wie ran an den Sangria-Eimer.

ERSTES DÉJÀ-VU

Da stockt einem doch der Atem. Denn bei der nächsten Auflage der beliebten Reutlinger Atemlos-Party bahnt sich ein echtes Debüt an, das aber ganz schnell zu einem Déjà-vu werden könnte. Denn am Samstag, den 12. Oktober, lässt zum ersten Mal DJ Déjà-vu seinen fetten Hit–Mix von den Drehscheiben springen lässt. Ab 21.30 Uhr wird die Area 14 in Reutlingen zu einem in bester Party-Erinnerung schwelgenden Hexenkessel der guten Laune.

ABSOLUT MONDSÜCHTIG

Wenn es eine legendäre Party im Tübinger Feierprogramm gibt, dann den Vollmondtanz im Sudhaus. Und der Name ist Programm: Immer am Samstag um den Vollmond herum versammeln sich die Partywilligen und feiern ausgelassen auf allen Ebenen des Kulturzentrums. Am 12. Oktober ist es dann endlich wieder soweit und das Sudhaus öffnet ab 22 Uhr seine Tore. Im Keller tanzt man zu elektronischer Musik und im Großen Saal bringen die Residents Mixed Music an den Start. Dabei kennen sie keine Berührungsängste und von aktuellen Chart-Hits bis zu Klassikern aus der Gitarrenecke ist alles erlaubt, was Spaß macht und die Menge auf der rappelvollen Tanzfläche zum Abdrehen bringt – und das die ganze Nacht. Katziges Jubiläum Der Trödler feiert großes Jubiläum und ganz Enstingen, nein ganz Süd-Deutschland, halt Moment, doch eher die ganze Republik, feiert mit. Denn für die große Party am Samstag, den 26. Oktober, haben sich Deutschlands beliebteste, glitzernste und pinkeste Party-Tiger angemeldet. Wenn das DJ-Duo Mütze Katze ab 21 Uhr an den Reglern steht, ist echtes Partyfeeling vorprogrammiert. Die zwei charismatischen und verrückten Party-Katzen schießen Konfetti aus allen Rohren und glitzern bis der Arzt kommt. Ihre Lieblingstiere sind Ohrwürmer und ihr Grinsen ist ansteckend. Der Muskelkater im Anschluss der legendären Zeitreise durch die musikalische Trödler-Geschichte, inklusive echter Gänsehaut-Momente und Vollgas-Eskalation ist dabei garantiert.

MONSTER-PARTY

Es wird düster! Sehr düster! Denn in der Nacht der Geister und Dämonen verwandelt sich das Sensapolis in Sindelfingen wieder zu einer großen, gruseligen Partylocation. Auf der unheimlich beliebten Halloween-Party heizen DJ Crazie Pee und das Soundforceteam den Gästen ordentlich ein. Mixed Music mit den besten Hits der letzten Jahrzente und Aktuelles erwartet das Feier-Volk am Donnerstag, den 31. Oktober, ab 22 Uhr auf zwei Dancefloors. Ein rabenschwarzes Erlebnis, und ein schaurig dekorierter Park warten in Sindelfingen auf die Party-People!

Emma.Zone mit Alexander Maier - Flauschig fetzige Beats

Flauschig wird es bei EMMA.zone im Schlachthaus Tübingen am 11. Oktober. Denn wenn Alexander Maier an den Reglern dreht, heißt es, Augen zu und auf Wolke Sieben dem Regenbogen entgegentanzen. Mit feinstem Gespür für groovige Tunes und verspielten Sounds zieht er das Publikum in seinen Bann, und nimmt jeden und jede mit auf eine abenteuerliche akustische Reise, bei der es kein Zurück mehr gibt. In Stuttgart bespielt er seit Jahren sämtliche Locations, seine eigene Veranstaltungsreihe Maiers Lab im Club Romantica ist ein festes Date im Nachtleben der Landeshauptstadt. Unterstützt wird er von »Überhaupt & Außerdem«, die knackig, frisch und trocken jedem Dancefloor so richtig einheizen. Den Auftakt des Abends bestreitet dieses Mal die kleine Grande Dame der Tübinger DJ Szene höchstpersönlich: Emi Electrola sorgt ab 22 Uhr für gewohnt geniale groovigen House-Tunes und treibende Techno-Sounds.

Halloween Kultparty - Strahlender Kürbis

Wenn schon vor Mitternacht die Kürbisaugen glühen und sich die Monster aufmachen, das Tanzbein zu schwingen, dann ist wieder Zeit für die Halloween Kult-Party in der Reutlinger P&K Tanzbar. Dort beschallt DJ Paco, der heißeste Hip-Hop DJ im wilden Südwesten, die feiernde Partymonstermeute mit den neuesten Black Beats gepaart mit den coolsten Old School Beats. Begleitet wird er von »Latin Lover« DJ Willy, der ab 22 Uhr die besten Reggaeton Hits auf das Parkett wirft.

Africa Night - Heiße Rhythmen

Hier gibts einen vorgeschmackt auf den Sommer mit Reggea, African Beats, Latin und Hip Hop. DJ Laibamba ist in Reutlingen schon bekannt für seine heißen Beats und coolen MC-Einlagen. Bei der Africa Night am 12. Oktober im franz.K wird es bunt, heiß und funky. Tanzbare Beats, gute Laune und viele Freunde auf der Tanzfläche: das ist die Africa-Night, die nicht umsonst One Love Party genannt wird, eine Feiern mit viel Liebe.

Premieren–Aftershow N.Y.A.D.S.

Nach dem Spektakel ist vor der Party, dachte sich der Reutlinger Experimentalkünstler Sven Fischer. Darum lädt er das Publikum bei seiner Solo-Album- Premiere zu einer munteren Reise durchs Universum ein. Dabei ist er auch gleich auf ein ganz besonderes DJ-Quintett gestoßen. »Not Your Average Disco Shit« werden bei dieser Aftershow-Party am 05. Oktober ihrem Namen alle Ehre machen und ein Partymeisterwerk vom Plattenteller zaubern.

Black Mustang Revival - Legendäre Party

Die Diskothek »Black Mustang« schrieb jahrzehntelang Reutlinger Diskothekengeschichte. Jetzt ist mit Veranstalter Heinz Bertsch auch das alte Disco-Feeling zurückgekehrt. Dafür sorgt an diesem Abend natürlich standesgerecht niemand geringeres als DJ-Legende Ernst O., der seit Jahrzehnten das richtige Gespür an den Reglern beweist. Begleitet wird er im munteren Wechselspiel von der Queen-Tribute-Band »The Vipers«. Am 31. Oktober ab 21 Uhr in der alten Färberei.

Echtes Wasen-Feeling in Bad Urach - Trachten–Party–Premiere

Da bahnt sich doch eine echte Party-Premiere im beschaulichen Bad Urach an. Das Biosphärengebiet wird am 26. Oktober zu einer echten Party–Hochburg, wenn bei der ersten Dirndl & Lederhosen Party der beschauliche Bad Uracher Festsaal bebt. Dabei sorgen die »Hochwild Partyband« und DJ CL-Shorty dafür, dass der Festsaal zur größten Partylocation der Stadt wird. Wer echtes Wasen-Feeling sucht muss nicht ins ferne Stuttgart schweifen, denn hier sorgen tolle Livemusik, ein durchgängiger Barbetrieb mit besten Wasenleckereien und ein Party DJ der alle großen Party-Hits auf seinen Plattentellern versammelt hat , für eine garantieren tolle Nacht. Aber damit nicht genug, denn auf alle Gäste mit Dirndl oder Lederhose wartet noch ein weiteres Highlight: Bei der großen Wasen-Verlosung warten tolle Preise auf alle volksfesterfahrenen Feiernden.