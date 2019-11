Punkrock für den guten Zweck

Samstagabend, 16. November, am Olgaeck in Stuttgart: Rund 70 Personen finden sich auf einer Dachterasse ein. Es wird gesprungen, getanzt, gesungen und „gestagedived“. Was war da los? Zugunsten der Movember Foundation, die sich für eine Verbesserung der Männergesundheit einsetzt, ließ die Kultmarke Wulle die „Wulle Wohnzimmer Movember Party“ steigen und sammelte Spenden. Auf der Bühne: die Stuttgarter Punkrock-Band Schmutzki und DJ ChrisB.

Wohnzimmerkonzert im Retro-Style

Die Movember Party war Teil der Pop-up Veranstaltungsreihe Wulles wandelndes Wohnzimmer, die seit fünf Jahren durch Stuttgart und Umgebung zieht. Die Events werden kurzfristig über Social Media angekündigt, wo man sich für Gästelistenplätze bewerben kann. Die Location bleibt nahezu immer geheim und wird nur an die Teilnehmer kommuniziert. Für ein paar Stunden verwandeln sich dann WGs, Rooftop Bars, Züge, Gärten oder ehemalige Militärbunker in ein Wohnzimmer im 70er Jahre-Style.

Schmutzki und Wulle verbindet dabei eine ganz besondere Beziehung: Vor einigen Jahren schrieben Beat, Dany und Flo von Schmutzki einen Song über die Stuttgarter Biermarke und seitdem begleitet sie das Kult-Bier fast überall hin. Im Interview auf dem Dinkelacker Bierblog erzählen die drei Musiker, wie es dazu kam und wie sie zum Thema Männergesundheit stehen. Dort findet ihr auch ein Video des Abends.