Gute Nachrichten für Rock- und Party-Fans! Mit Good News kommt am 19. Oktober eine der bekanntesten und beliebtesten Party- und Rock-Bands der Region zur Weller Automobile Rocknacht nach Bietigheim-Bissingen. Ab 21 Uhr wird die Band mit knackigen Riffs, energiegeladenen Vocals, scheppernden Beats und voluminösen Bässen die Funken von der Bühne auf die Tanzfläche überspringen lassen. Nachtschwärmer können sich also auf beste Tanz- und Partystimmung freuen. Zur Abkühlung bei dieser heißen Party gibt es bartypische Getränke wie Shots, Bier, Long-Drinks und Cocktails. Neu ist in diesem Jahr, dass bei der Party auch erstmals die Fiat-Verkaufsfläche als zusätzliche Event- und Barfläche genutzt wird. Noch mehr Platz zum ausgelassenen Feiern!

Rock-Nacht Weller, Sa. 19. Oktober, 20 Uhr, Autohaus Weller, Bietigheim-Bissingen, www.rocknacht-weller.de