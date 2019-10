Rockin‘ Blues & Gritty Soul

Exakt neun Jahre ist es her, dass Stephan Umbach beim Club Miaow zuletzt Schallplatten gespielt hat! Erinnerungen, die bis in die Anfangstage der »Katzenmusik« zurückgehen, denn der Auftritt von Stephan Umbach war tatsächlich beim zweiten Club Miaow - einstmals noch im seligen zwölfzehn. Höchste Zeit also, den smarten Daddy-O mit seinen duften Scheiben mal wieder aus dem Land des Bembels nach Stuttgart zu entführen. Sein angeborenes Understatement würde den Gentleman-Kater vom Main niemals zugeben lassen, dass er eine Wahnsinns-Sammlung von Tanzflächenfegern in seiner Tasche mitbringt. Gastgeber Duke JensOmatic ist auch erst dann glücklich, wenn es ächzt und schwitzt, aus den Boxen und auf der Tanzfläche. Das die beiden ein gutes Tag-Team sind, haben sie ja vor neun Jahren schon einmal bewiesen.

Club Miaow mit DJ Stephan Umbach, 12.10.2019, Rakete, Filderstr. 47, Stuttgart, www.facebook.com/ClubMIAOW