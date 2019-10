Rolling Stone Park 2019 - Musikfestival mit Rahmenprogramm

Am 8. und 9. November geht das Festival »Rolling Stone Park« nach seiner umjubelten Premiere in die zweite Runde. Erneut findet es im Europa-Park in Rust statt und vereint so Rock’n Roll mit 4-Sterne-Komfort vor spektakulärer Kulisse. Das Debüt im letzten Herbst wurde nicht nur von Publikum, Presse, Kritikern und Künstlern in den höchsten Tönen gelobt, sondern zudem mit dem European Festival Award als »Best New Festival« ausgezeichnet. Für »Rolling Stone Park 2019« sind bereits klangvolle Namen wie The Specials, Elbow, Bob Mould, Jon Spencer & The Hitmakers, Blumfeld und The Blue Stones bestätigt. Ein umfassendes Rahmenprogramm mit Lesungen, Talkrunde mit dem Rolling-Stone-Team, Aftershow-Partys, Plattenbörse, Konzertposter-Ausstellung und vielem mehr ergänzt das Musikprogramm vortrefflich.

Rolling Stone Park 2019, 8. und 9. November, Europapark, Rust, www.rollingstone-park.de MORITZ verlost 2x2 Tickets. www.moritz.de/Verlosungen