Schlager, Mallorca-Stars und Mega-Party: Schlagerkuchen in Donzdorf

Party, Schlager, gute Laune und Stars satt: Das legendäre „Schlagerkuchen“ findet 2026 bereits zum achten Mal im Kreis Göppingen statt. Das Festival begeistert seit 2017 die Besucher hat und macht nach Stationen in Kuchen und Schlat nun wieder das Lautertalstadion in Donzdorf am Samstag, den 11. Juli, zur großen Partyzone für die erwarteten knapp 5.000 Besucher. Der Einlass beginnt um 14.30 Uhr, offizieller Festivalstart ist um 15 Uhr. Gefeiert wird anschließend ganze zehn Stunden lang bis 1 Uhr morgens.

Das von Partykünstler Tobee veranstaltete Open-Air hat sich längst zu einem echten Kult-Event entwickelt. Mit über 100 Auftritten pro Jahr zählt Tobee zu den bekanntesten Partyacts vom Bierkönig Mallorca und lädt auch 2026 wieder zu seinem „Schlagerkuchen Heimspiel“ ein. Sein Motto beschreibt die besondere Atmosphäre des Festivals perfekt: „Die Leute sollen sich einfach frei fühlen und die Veranstaltung in vollen Zügen genießen und gute Laune zu verbreiten kann ja nicht verboten sein.“

Die Besucher erwartet ein einzigartiges Festivalerlebnis mit mehreren tausend Gästen, ausgelassener Stimmung und einem hochkarätigen Line-up aus Mallorca- und Schlagerstars. Mit dabei bei dieser Ausgabe sind: Tobee, Pietro Lombardi, Lorenz Büffel, Frenzy, Julian Sommer, Micaela Schäfer, Calvin Kleinen, R.I.O. feat. U-Jean, Nancy Franck, Dorfrocker, Schäfer Heinrich, Kings of Günter, Saskia Leppin, Ivan Fillini, Mika One, Lombagruscht, der MV Donzdorf sowie DJ Mambo.

Ein besonderes Highlight des Abends ist der Auftritt von Pietro Lombardi. Der DSDS-Gewinner begeistert seit Jahren mit gefühlvollen Balladen, tanzbaren Sommerhits und Songs in deutscher, italienischer und englischer Sprache. Ob gemeinsam mit Sarah Engels, Kay One, Katja Krasavice oder Dieter Bohlen – Pietro Lombardi landet regelmäßig Chart-Hits und zählt heute zu den erfolgreichsten Pop-Interpreten Deutschlands. Millionen Fans verfolgen seinen Weg in den sozialen Medien und feiern Songs wie „Señorita“, „Bella Donna“, „Nur ein Tanz“, „Macarena“ oder „Cinderella“, die auch beim Tobee Open-Air für beste Stimmung sorgen werden.

„Schlagerkuchen“ verspricht auch 2026 wieder eine gigantische Sommerparty mit zehn Stunden Vollgas, bester Festivalatmosphäre und den angesagtesten Stars der Party- und Schlagerszene. Die Besucher dürfen sich auf eine Mega-Party in der Heimat von Tobee freuen – mitten im Kreis Göppingen, im Lautertalstadion Donzdorf.