Schlager Party im Wonnemar Backnang

Am 28. März verwandelt sich das WONNEMAR Backnang von 19 bis 23 Uhr in den ultimativen Party-Hotspot! Unter dem Motto »WONNEMAR – wo die Party steigt!« erwartet die Besucher ein unvergesslicher Abend voller Schlager-Hits und guter Laune und das alles im Wasser! Die Band »Music Sensation« wird die Bühne rocken und für eine mitreißende Stimmung sorgen, die zum Tanzen und Feiern einlädt. Das Publikum kann sich von den besten Schlager-Klassikern mitreißen lassen und erlebt eine Atmosphäre, die zum Feiern einlädt! Und das Beste: Die Cocktailbar im WONNEMAR Backnang hält eine Auswahl an leckeren Cocktails bereit, die den Abend perfekt abrundet. Worauf also warten? Jetzt ist die Zeit sich den Eintritt zu sichern und Teil eines Abends voller Spaß, Musik und unvergesslicher Momente zu sein. Das Team vom WONNEMAR Backnang freut sich auf alle Besucher!

Schlager Party, Fr. 28. März, 19 bis 23 Uhr, WONNEMAR, Backnang,

alle Infos & Tickets: www.wonnemar.de/backnang