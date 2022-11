Nachdem die Premiere des Stuttgart Live Festival 2021, kurz nach der Bekanntgabe, pandemiebedingt abgesagt werden musste, feiert das Festival für Clubkultur in diesem Jahr seine Premiere.

Viele spannende Konzerte werden in der Stadt von einer freien Szene und von privaten (Klein)veranstaltenden organisiert. Was auf die Bühne kommt ist oft unangepasst, laut und immer mit 100 Prozent Herzblut.

Im Mittelpunkt des Festivals steht ganz klar die Musik i. Den Auftakt macht am 2. Dezember niemand geringeres als Nathan Gray, Sänger der Post Hardcore-Helden Boysetsfire, der gemeinsam mit seine Zweitband The Iron Roses im Im Wizemann das Festival einläutet. Ebendort folgt am 3. Dezember mit Ian Paice, Schlagzeuger von Deep Purple, der mit der Band Purpendicular Songs der legendären britischen Hardrocker zum Besten gibt. Am 6. Dezember geben sich die New Yorker Alternative Rocker Nada Surf in der Ludwigsburger Scala die Ehre. Weitere Auftritte sind unter anderem mit der Balkan-Legende Goran Bregovic Wedding & Funeral Band am 17. Dezember in den Stuttgarter Wagenhallen, den Pop-Rockern von Against the Current am 13. Dezember im Im Wizemann oder Fäaschtbänkler, die am 18. Dezember im LKA/Longhorn auftreten, geplant.

Vertreten sind selbstverständlich auch Stuttgarter Musikerinnen und Musiker wie Empowerment, die am 10. Dezember das Goldmark’s rocken. Twin Noir laden zum Release ihres Albums »2 Punks And A Taoe-Machine« sowie einer anschließender Party mit dem DJ-Team der Hörprobe am 15. Dezember ins Kulturquartier ein, wo auch »Club Miaow! vs. Los Santos am 22. Dezember zu sehen sein wird. Auch ein zehnter Geburtstag darf gefeiert werden: Bei der Jubiläumsshow der Cannibal Girls am 16. Dezember im Schwarzer Keiler sorgen als Special-Guests auch Hedvig und Basement Ritual für die passende Geburtstagsstimmung. Am Heiligen Morgen gibt es den besinnlichen Festivalabschluss mit Craft-Bier, gutem Essen und Akustikpunk von David Collide & Friends.

Und auch abseits von Konzerten hat das StuttgartLive Festival einiges zu bieten. So entführt die die Fotoausstellung »Vibe« der Stuttgarter Konzertfotografin Martina Wörz, zu sehen vom 2. bis zum 31. Dezember im Im Wizemann, die Besucher in die bunte auch internationale Konzertwelt. Die Metal-Ausgabe des Comics & Bier-Talks, die am 7. Dezember natürlich in Stuttgarts neuem Metalclub Schwarzer Keiler stattfindet, zeigt wie perfekt Zeichnungen mit harten Klängen harmonieren. Und wer noch ein bisschen mit seinem Konzert Wissen angeben möchte, für den bietet das »Nevermind the gig-blog – Here’s the pop-quiz«-Quiz des Konzerte-Blogs Gig-Blog.net am 11. Dezember im Kraftpaule, die Chance zu glänzen.

StuttgartLive Festival, 2. bis 24. Dezember, verschiedene Spielstätten, Stuttgart und Ludwigsburg, alle Infos: www.stuttgart-live.de