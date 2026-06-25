Summer Festival 2026: s’Freibad tanzt, 17. bis 19.07.26

Vom 17. bis 19. Juli wird das Freibad Langenburg zur Festivalbühne. Der Verein der Freibadfreunde Langenburg e.V. lädt zu drei Tagen Open-Air ein – der gesamte Erlös kommt dem Erhalt des Freibads zugute. Freitag und Samstag (jeweils ab 18 Uhr) steigen die Partynächte: Tech House und Techno auf der Open-Air-Stage, dazu Party-Klassiker und Mallorca-Hits in der Schirmbar. Am Sonntag, 19. Juli, lädt der Familientag bei freiem Eintritt mit Live-Band, gemeinsamem Mittagessen und Kinderprogramm zum gemütlichen Ausklang. Für Essen und Trinken ist über das ganze Wochenende gesorgt, ein Campingplatz liegt in der Nähe. Tickets gibt es im Vorverkauf online über freibad-tanzt.de/#tickets.

Fr. 17. bis So. 19. Juli, Freibad Langenburg, freibad-tanzt.de